Cómo hacer mermelada de damascos: la receta casera de solo 2 ingredientes
Si estás con ganas de aprovechar lo que queda de la temporada de esta deliciosa fruta, te pasamos los detalles de esta súper receta para las meriendas.
Los amantes de las mermeladas caseras no van a perder de vista lo que queda del verano para aprovechar ¡los damascos! Esta receta lleva muy pocos ingredientes y es ideal para desayuno, meriendas ¡y preparar canapés con queso!
Las mermeladas suelen ser muy útiles para aprovechar la estacionalidad de las frutas, en esta oportunidad le daremos el rol protagónico a los damascos; aunque las proporciones aplican a cada fruta que la quieras convertir ¡en una rica mermelada casera!
Para tener en cuenta antes de empezar la mermelada
A la hora de elegir la fruta para esta receta, tenemos que tener en cuenta el peso de la pulpa, ya que algunas frutas a la hora de pelarlas y quitarles el carozo su peso reduce hasta un 30 por ciento.
Hay que considerar que es un kilo de fruta por medio kilo de azúcar. Aunque muchos prefieren hacerla con un poco menos. También hay que tener en cuenta reservar recipientes de vidrio o de cierre hermético para su correcta conservación.
Ingredientes para esta sabrosa mermelada de damascos
- 400 gramos de damascos sin carozo
- 200 gramos de azúcar
- Opcional: azúcar negra, canela o limón
Paso a Paso para endulzar las meriendas o los desayunos
Cómo preparar deliciosa mermelada de frutas
- Lavar toda la fruta, podés pelarla o no, pero hay que quitarle el carozo.
- Corroborar pesaje de la fruta y del resultado pesar el 50% en azúcar.
- En una olla colocar la fruta en trozos y agregar el azúcar, colocar a fuego medio-bajo hasta que hierva y revolver.
- La mermelada hay que controlarla y revolver hasta ver que cambia su consistencia, veremos que al sacar la cuchara de madera pasamos el dedo y queda firme, caso contrario hay que seguir revolviendo por unos minutos más.