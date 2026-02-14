Mermelada de damascos, ideal para aprovecharlos en temporada. Foto: Imagen creada con IA Gemini

Los amantes de las mermeladas caseras no van a perder de vista lo que queda del verano para aprovechar ¡los damascos! Esta receta lleva muy pocos ingredientes y es ideal para desayuno, meriendas ¡y preparar canapés con queso!

Mermelada de damascos, ideales para aprovechar la temporada Foto: Imagen creada con Gemini IA

Las mermeladas suelen ser muy útiles para aprovechar la estacionalidad de las frutas, en esta oportunidad le daremos el rol protagónico a los damascos; aunque las proporciones aplican a cada fruta que la quieras convertir ¡en una rica mermelada casera!

Para tener en cuenta antes de empezar la mermelada

A la hora de elegir la fruta para esta receta, tenemos que tener en cuenta el peso de la pulpa, ya que algunas frutas a la hora de pelarlas y quitarles el carozo su peso reduce hasta un 30 por ciento.

Hay que considerar que es un kilo de fruta por medio kilo de azúcar. Aunque muchos prefieren hacerla con un poco menos. También hay que tener en cuenta reservar recipientes de vidrio o de cierre hermético para su correcta conservación.

Una sabrosa mermelada para desayunos, meriendas ¡y también para acompañar con una rica tabla de quesos! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Ingredientes para esta sabrosa mermelada de damascos

400 gramos de damascos sin carozo

200 gramos de azúcar

Opcional: azúcar negra, canela o limón

Paso a Paso para endulzar las meriendas o los desayunos

Cómo preparar deliciosa mermelada de frutas