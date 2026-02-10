almond banana pancake with honey Foto: Ph Freepik

Si estás preocupado que no tenés tiempo de usar esas bananas que están en la frutera poniéndose negras, tomá nota porque hoy te compartiremos algunos datos relevantes para evitar tirar la fruta ¡y tener un rico desayuno o merienda!

Las tortitas son una versión bien simple para los que están sin tiempo, pero con ánimos de comer saludable. Esta receta requiere de pocos ingredientes y también ¡muy pocos pasos!

Un dato importante, cuando las bananas se ponen negras están más maduras y eso nos evita añadirle azúcar a nuestras recetas. Por otro lado, antes de tirarlas podés quitarle la piel y guardarla en trozos en el freezer para licuados, budines o ¡estas tortita de bananas!.

Blinis, las tradicionales tortitas rusas de harina de trigo.

Ingredientes para las deliciosas tortitas de bananas

En pocos pasos un desayuno o merienda ¡sin azúcar!

3 bananas o 180 gramos de puré de bananas

2 huevos medianos

120 gramos de harina de almendras

Opcional: canela, esencia de vainilla

Exquisitas tortitas de banana con arándanos y trozos de fruta, ideal para un desayuno ¡bien energético! Foto: Ph Freepik

Paso a Paso de las tortitas de banana

Una receta espectacular para aprovechar la fruta madura para las meriendas

En un recipiente prepara las bananas para hacerlas puré o cortarlas en trozos Luego en tomamos la jarra de la licuadora y colocamos todos los ingredientes, procesamos todo hasta que quede una mezcla homogénea. Preparamos la sartén con un poco de materia grasa a fuego medio y con la ayuda de un cucharón colocamos una medida de la mezcla. Después de unos tres minutos, que veremos que tiene un poco de base lo damos vuelta y doramos del otro lado por unos cinco minutos más. A la hora de servir podemos rociarle un poco de canela en polvo y adornar con fruta fresca a nuestro gusto ¡y lista esta sabrosa receta!

.