Por Canal 26
lunes, 16 de febrero de 2026, 16:42
Sánguche de morrón viral.
Sánguche de morrón viral. Foto: captura video.

El sándwich de morrón se convirtió en una de las recetas más virales en TikTok, donde miles de usuarios comparten sus propias versiones de esta preparación fresca y sin pan.

Si bien a algunos no les gustó por la combinación del morrón con el jamón y queso, a otros usuarios les pareció fantástico. A continuación, el paso a paso para que lo pruebes en tu casa:

Ingredientes para el sándwich de morrón (versión viral)

  • 1 morrón grande (rojo o amarillo, bien maduro)
  • 2 cucharadas de queso crema (opcional)
  • 2 hojas de lechuga
  • 2 fetas de jamón o la proteína elegida
  • Pollo, milanesa o carne (opcional)
  • Media palta en rodajas (opcional)
  • Aceitunas o snacks crocantes tipo takis (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aderezos a elección
Sándwich de morrón viral. Foto: captura video.

Paso a paso para el sándwich de morrón

  1. Preparar el morrón: lavar bien el morrón, cortarlo al medio de forma vertical y retirar las semillas y las partes blancas del interior.
  2. Armar el relleno: sobre una de las mitades, untar queso crema si se desea. Agregar la lechuga y luego los ingredientes elegidos: jamón, pollo, milanesa, palta u otros complementos.
  3. Condimentar: incorporar sal, pimienta y el aderezo preferido.
  4. Cerrar el sándwich: colocar la otra mitad del morrón por encima, presionar suavemente para que quede compacto.
  5. Servir: se puede consumir en el momento o llevar unos minutos a la heladera para que esté más fresco.
Receta de sánguche de morrón viral. Video: TikTok/probandoando2026

Esta versión reemplaza el pan por el morrón, lo que le aporta un sabor dulce y una textura crocante. Es ideal para los días calurosos y para quienes buscan una alternativa liviana y diferente.