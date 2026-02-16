Sándwich de morrón: la receta viral que desató debate en redes y que todo el mundo está probando
La combinación generó todo tipo de controversias. Mientras que a algunos usuarios les pareció fantástica, a otros no les pareció nada rico. El paso a paso para prepararlo, en la nota.
El sándwich de morrón se convirtió en una de las recetas más virales en TikTok, donde miles de usuarios comparten sus propias versiones de esta preparación fresca y sin pan.
Si bien a algunos no les gustó por la combinación del morrón con el jamón y queso, a otros usuarios les pareció fantástico. A continuación, el paso a paso para que lo pruebes en tu casa:
Ingredientes para el sándwich de morrón (versión viral)
- 1 morrón grande (rojo o amarillo, bien maduro)
- 2 cucharadas de queso crema (opcional)
- 2 hojas de lechuga
- 2 fetas de jamón o la proteína elegida
- Pollo, milanesa o carne (opcional)
- Media palta en rodajas (opcional)
- Aceitunas o snacks crocantes tipo takis (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Aderezos a elección
Paso a paso para el sándwich de morrón
- Preparar el morrón: lavar bien el morrón, cortarlo al medio de forma vertical y retirar las semillas y las partes blancas del interior.
- Armar el relleno: sobre una de las mitades, untar queso crema si se desea. Agregar la lechuga y luego los ingredientes elegidos: jamón, pollo, milanesa, palta u otros complementos.
- Condimentar: incorporar sal, pimienta y el aderezo preferido.
- Cerrar el sándwich: colocar la otra mitad del morrón por encima, presionar suavemente para que quede compacto.
- Servir: se puede consumir en el momento o llevar unos minutos a la heladera para que esté más fresco.
Esta versión reemplaza el pan por el morrón, lo que le aporta un sabor dulce y una textura crocante. Es ideal para los días calurosos y para quienes buscan una alternativa liviana y diferente.
