Sánguche de morrón viral. Foto: captura video.

El sándwich de morrón se convirtió en una de las recetas más virales en TikTok, donde miles de usuarios comparten sus propias versiones de esta preparación fresca y sin pan.

Si bien a algunos no les gustó por la combinación del morrón con el jamón y queso, a otros usuarios les pareció fantástico. A continuación, el paso a paso para que lo pruebes en tu casa:

Ingredientes para el sándwich de morrón (versión viral)

1 morrón grande (rojo o amarillo, bien maduro)

2 cucharadas de queso crema (opcional)

2 hojas de lechuga

2 fetas de jamón o la proteína elegida

Pollo, milanesa o carne (opcional)

Media palta en rodajas (opcional)

Aceitunas o snacks crocantes tipo takis (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aderezos a elección

Sándwich de morrón viral. Foto: captura video.

Paso a paso para el sándwich de morrón

Preparar el morrón: lavar bien el morrón, cortarlo al medio de forma vertical y retirar las semillas y las partes blancas del interior. Armar el relleno: sobre una de las mitades, untar queso crema si se desea. Agregar la lechuga y luego los ingredientes elegidos: jamón, pollo, milanesa, palta u otros complementos. Condimentar: incorporar sal, pimienta y el aderezo preferido. Cerrar el sándwich: colocar la otra mitad del morrón por encima, presionar suavemente para que quede compacto. Servir: se puede consumir en el momento o llevar unos minutos a la heladera para que esté más fresco.

Receta de sánguche de morrón viral. Video: TikTok/probandoando2026

Esta versión reemplaza el pan por el morrón, lo que le aporta un sabor dulce y una textura crocante. Es ideal para los días calurosos y para quienes buscan una alternativa liviana y diferente.