Sin horno e ideal para el verano: paso a paso, cómo hacer la torta Amor con solo 4 ingredientes

Ideal para las juntadas al sol, esta torta puede prepararse en cuestión de minutos y combina la crema y el dulce de leche de forma perfecta. Qué necesitás para hacerla.

Torta Amor Foto: Pastelería Amelie

Con la llegada del verano, las recetas sin horno se vuelven una de las grandes aliadas en la cocina y sobre todo si se trata de una preparación dulce. La torta Amor es una de las más aclamadas de la temporada, ya que es sencilla, fresca y puede prepararse solamente con cuatro ingredientes que pueden conseguirse en cualquier almacén de barrio.

Esta receta tiene como gran ventaja que es una opción perfecta para resolver un postre rápido, sin complicaciones y con un resultado que siempre sorprende. La clave de esta torta está en el equilibrio de texturas y sabores. Las capas de galletitas aportan estructura, el dulce de leche suma cremosidad, la crema batida suaviza el conjunto y los frutos rojos le dan un toque fresco y levemente ácido que la hace ideal para el verano. Además, no requiere experiencia previa en repostería.

Torta Amor Foto: Pastelería Amelie

Otro de los puntos claves es su versatilidad, ya que con unos minutos de preparación y un breve reposo en la heladera, la torta amor queda lista para servir bien fría y disfrutar en cualquier reunión familiar.

Cómo hacer torta Amor

Ingredientes necesarios

Galletitas de agua o tipo María

Dulce de leche

Crema para batir

Frutos rojos (frutillas, arándanos o mix)

Paso a paso

Batir la crema bien fría hasta que quede firme y reservar en la heladera y cubrir la base de un molde con una capa de galletitas. Agregar una capa generosa de dulce de leche.

Torta Amor Foto: Pastelería Amelie

Sumar una capa de crema batida y distribuir frutos rojos. Repetir las capas hasta completar el molde y llevar a la heladera por al menos dos horas antes de servir.

Tips para que quede perfecta y humedecer apenas las galletitas si se busca una textura más suave. Usar dulce de leche repostero para que mantenga mejor la forma. Decorar con frutas frescas justo antes de servir para que se vean brillantes.