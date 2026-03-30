Tuna Melt, el sándwich que te saca del apuro, suma proteínas y es ideal para darte un gustito rico:

Se trata de un sándwich muy sabroso que une atún y queso, dos infaltables ingredientes de la receta. Foto: Bon Viveur.

Las comidas rápidas suelen ser una gran solución cuando falta tiempo para cocinar. Más allá de las clásicas hamburguesas, hay opciones menos conocidas pero igual de deliciosas, como el Tuna Melt, un sándwich que combina dos ingredientes infaltables: atún y queso derretido.

Para prepararlo de forma rápida, primero hay que mezclar atún con cebolla picada, queso fundente y algún encurtido a elección. Luego se suma mayonesa para darle cremosidad al relleno y se pueden incorporar vegetales como alcaparras o pepinos, que aportan un sabor extra antes de llevarlo al pan tostado.

La receta del sándwich express saludable Tuna Melt

Ingredientes del Tuna Melt

1 lata pequeña de atún

1 cebolla

Media rama de apio

2 rebanadas gruesas de pan

3 cucharadas de queso mozzarella

2 cucharadas de queso cheddar

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de alcaparras

1 cucharadita de manteca

Pimienta negra molida

Sal

Tuna Melt. Foto: Bon Viveur.

Paso a paso de la preparación del riquísimo sándwich de atún