Tuna Melt, el sándwich que te saca del apuro, suma proteínas y es ideal para darte un gustito rico: la receta, paso a paso
Para preparar velozmente, hay que mezclar la cantidad justa de atún con cebolla, queso derretido y algún encurtido a gusto. Conocé el paso a paso para prepararlo en tu casa y darte un buen gusto.
Las comidas rápidas suelen ser una gran solución cuando falta tiempo para cocinar. Más allá de las clásicas hamburguesas, hay opciones menos conocidas pero igual de deliciosas, como el Tuna Melt, un sándwich que combina dos ingredientes infaltables: atún y queso derretido.
Para prepararlo de forma rápida, primero hay que mezclar atún con cebolla picada, queso fundente y algún encurtido a elección. Luego se suma mayonesa para darle cremosidad al relleno y se pueden incorporar vegetales como alcaparras o pepinos, que aportan un sabor extra antes de llevarlo al pan tostado.
La receta del sándwich express saludable Tuna Melt
Ingredientes del Tuna Melt
- 1 lata pequeña de atún
- 1 cebolla
- Media rama de apio
- 2 rebanadas gruesas de pan
- 3 cucharadas de queso mozzarella
- 2 cucharadas de queso cheddar
- 1 cucharada de mayonesa
- 1 cucharadita de alcaparras
- 1 cucharadita de manteca
- Pimienta negra molida
- Sal
Paso a paso de la preparación del riquísimo sándwich de atún
- Cortamos 1/2 rama de apio a daditos, picamos 1 cebolla y mezclamos estos ingredientes con 1 lata pequeña de atún escurrido, 1 cucharadita de alcaparras, 1 cucharada de mayonesa y 3 cucharadas de queso mozzarella cortado pequeño hasta tener una mezcla homogénea.
- Salpimentamos al gusto y reservamos.
- Cubrimos con 1 cucharada de manteca y 2 rebanadas gruesas de pan.
- Dejamos la cara del pan untada con manteca hacia fuera y rellenamos la parte interior con la mezcla de atún y otros ingredientes que habíamos reservado.
- Cubrimos la mezcla de atún con 2 cucharadas de queso cheddar.
- Tapamos el relleno con la otra rebanada de pan dejando la cara con manteca hacia fuera.
- Tostamos el sándwich en la sartén grill durante unos 2-3 minutos por lado hasta que esté dorado a nuestro gusto.
- ¡Y listo. Servimos este irresistible sándwich tuna melt recién hecho!
Más leídas