Las "rapiditas" pueden ser acompañadas con un sinfín de ingredientes. Foto: Unsplash.

Planificar las comidas de la semana no tiene por qué ser complicado: con recetas simples, nutritivas y rendidoras, este menú día por día te ayuda a organizarte mejor, comer más saludable y ahorrar tiempo en la cocina.

Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.

Menú semanal saludable. Foto: Gemini IA.

Menú semanal del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril

Lunes 30: Tarta de pollo y puerro

Una opción casera y rendidora, con pollo desmenuzado, puerro salteado y una base liviana, ideal para arrancar la semana.

Tarta de verduras. Foto: Freepik.

Martes 31: Fideos integrales con verduras salteadas

Pasta más nutritiva combinada con verduras de estación salteadas, un plato rápido y equilibrado.

Miércoles 1: Omelette de queso y espinaca con ensalada de arroz, zanahoria y lentejas

Liviano pero completo, con proteína del huevo y el queso, más el aporte fresco de la ensalada.

Un delicioso plato de omelette, fácil de preparar y muy sofisticado. Foto: NA.

Jueves 2: Pechuga al horno con papas y zanahoria

Clásico saludable: pollo al horno con vegetales, fácil de hacer y perfecto para una comida nutritiva.

Pavita al horno. Foto: Freepik

Viernes 3: Tacos caseros de carne o pollo con verduras

Una opción versátil y divertida, con rellenos frescos que se pueden adaptar a gusto.

La manera más sencilla de cocinar "rapiditas" integrales. Foto: Unsplash.

Sábado 4: Pizza casera con masa integral y vegetales

Ideal para el fin de semana, más liviana que la tradicional y cargada de vegetales.

Pizza casera con masa integral y vegetales. Foto: Gemini IA.

Domingo 5: Pescado al horno con calabaza y batata

Una comida liviana y nutritiva para cerrar la semana, con sabores suaves y buena combinación de nutrientes.

Menú semanal, comida. Foto: Freepik.

Receta de wraps de pollo y verduras: cómo hacer en 15 minutos una vianda deliciosa para el trabajo o la escuela

La idea del wrap de pollo es comer sano y variado, la combinación consta de: una proteína + ensalada o verdes (siempre conviene cortarlos finito para que sea más fácil comerlo) + una salsa o condimento, ¡y listo!

Si estás pensando en comer rico y que sea sano, los wraps de pollo ¡son la solución! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de hacer las pechugas es importante calentar bien la plancha, y sazonar las piezas de pollo. Una vez doradas, lo mejor es cortarla en tiras o en cubos pequeños.

Para la masa de los wraps, puedes utilizar las tapas de empanadas y cocinarlas al horno o una sartén. Llevará pocos minutos, pero es importante que no queden crocantes porque no podremos darle forma al wrap.

Ahora te facilitaremos los detalles y cantidades para hacer esta gran receta de verano. Toma nota de los detalles para comer estos ¡ricos wraps de pollo!

Ingredientes para hacer los wraps de pollo para dos personas

4 masas para wraps

400 gramos de pechuga de pollo

80 gramos de lechuga

80 gramos de repollo

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal, pimienta y limón a gusto

Recuerda condimentar las pechugas de pollo para que quede bien rico el wrap. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Intrucciones paso a paso para armar wraps de pollo

La solución a tus viandas para la oficina

Lavamos las verduras que utilizaremos en los wraps. Colocamos un poco de agua y unas gotitas de vinagre. Escurrimos. Luego cortamos la lechuga y el repollo bien finito, reservamos en un recipiente. Preparamos el pollo, condimentamos con un poco de sal y pimienta, preparamos la plancha con un poco de aceite y cocinamos. Cortamos en tiras el pollo y reservamos. Preparamos la salsa para la ensalada, mezclamos en un recipiente las cantidades indicadas y mezclamos las verduras. Tomamos una masa, colocamos en línea las tiras de pollo y la ensalada. Enrollamos ¡y listo!

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm