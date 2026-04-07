Lluvia, mates y unos ricos chipá de queso: la receta y sencillo paso a paso para este día gris
Se hacen en menos tiempo de lo que te imaginás y pueden cumplirte el antojo de comerlos calentitos en el desayuno o la merienda. Perfectos para acompañar unos mates.
El chipá es una receta originaria y típica de Paraguay, del nordeste de Argentina y del suroeste de Brasil. Además, se trata de un alimento cuya preparación más tradicional es a base de almidón/fécula de mandioca y queso semiduro.
Si bien algunas recetas pueden llegar a ser más complicadas que otras, en esta oportunidad, con el clima lluvioso ideal para unos chipacitos con mate, te contamos una de las formas más sencillas para hacerlo.
Receta fácil y rápida para hacer chipá de queso
Ingredientes para hacer chipá de queso
- 250 g fécula de mandioca
- 1 cdita. polvo de hornear
- 200 g queso semiduro
- 50 g manteca
- 1 cdta. sal
- 1 huevo
- 100 ml leche
Paso a paso para unos ricos chipá de queso
- Integrar con las manos la fécula de mandioca con el queso rallado. Condimentar con sal y pimienta. Tener en cuenta que el queso es salado, así que no te pases con eso.
- Agregar la manteca en cubos, el huevo y la leche, además de la cucharadita de polvo de hornear para que queden más esponjosos. Amasar hasta obtener una masa pegajosa.
- Hacer bolitas con la masa, tratamos de tomar la misma cantidad para que queden parejas y a la hora de hornearlas se cocinen iguales. Colocar en una placa enharinada.
- Hornear a 200° C, en horno precalentado, por 15 minutos o hasta que estén dorados.
Tips para que salgan mejor:
- Si utilizás un queso bien sabroso, el sabor queda mucho más intenso.
- Para evitar que los chipá se sequen, no te pases de horno.
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