Chipá con queso ideales para un día lluvioso. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El chipá es una receta originaria y típica de Paraguay, del nordeste de Argentina y del suroeste de Brasil. Además, se trata de un alimento cuya preparación más tradicional es a base de almidón/fécula de mandioca y queso semiduro.

Si bien algunas recetas pueden llegar a ser más complicadas que otras, en esta oportunidad, con el clima lluvioso ideal para unos chipacitos con mate, te contamos una de las formas más sencillas para hacerlo.

Receta fácil y rápida para hacer chipá de queso

Ingredientes para hacer chipá de queso

250 g fécula de mandioca

1 cdita. polvo de hornear

200 g queso semiduro

50 g manteca

1 cdta. sal

1 huevo

100 ml leche

Chipá. Foto: Freepik.

Paso a paso para unos ricos chipá de queso

Integrar con las manos la fécula de mandioca con el queso rallado. Condimentar con sal y pimienta. Tener en cuenta que el queso es salado, así que no te pases con eso. Agregar la manteca en cubos, el huevo y la leche, además de la cucharadita de polvo de hornear para que queden más esponjosos. Amasar hasta obtener una masa pegajosa. Hacer bolitas con la masa, tratamos de tomar la misma cantidad para que queden parejas y a la hora de hornearlas se cocinen iguales. Colocar en una placa enharinada. Hornear a 200° C, en horno precalentado, por 15 minutos o hasta que estén dorados.

Tips para que salgan mejor: