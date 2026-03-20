Cómo hacer un delicioso cheesecake. Foto: Freepik

El cheesecake de frutos rojos es uno de esos postres que siempre está entre los más buscados, y no hay nada de malo en darse un gusto de vez en cuando. Pero para quienes quieren disfrutarlo con más frecuencia, hay una excelente noticia: existe una versión saludable que no sacrifica sabor ni textura.

Pensada para quienes buscan combinar placer y cuidado, esta receta de cheesecake no necesita horno ni azúcar, y sorprende por su cremosidad y dulzura natural, manteniendo todo el encanto del postre tradicional.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Receta saludable: lista de ingredientes para cocinar un cheesecake de frutos rojos

Ligero, nutritivo y lleno de sabor, este cheesecake es ideal para disfrutar sin culpas. No necesita horno, ni azúcar refinada, y es perfecto para una merienda fresca o un postre saludable.

Ingredientes

Base: 1 taza de avena arrollada.

½ taza de nueces, almendras o mix de frutos secos.

2 cucharadas de aceite de coco (o mantequilla derretida).

1 cucharada de miel o sirope de dátiles/agave (opcional).

1 pizca de sal.

Relleno: 400 g de queso crema light o tipo yogur griego espeso sin azúcar.

200 ml de leche vegetal o descremada.

2 cucharadas de gelatina sin sabor.

2 a 3 cucharadas de endulzante natural (stevia, eritritol o monk fruit, a gusto).

Ralladura de 1 limón (opcional).

Capa de frutos rojos: 1 taza de frutos rojos (frescos o congelados).

1 cucharada de semillas de chía (opcional, para espesar).

1 cucharada de endulzante natural (opcional).

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Paso a paso: cómo hacer un cheesecake de frutos rojos rápido y saludable

Paso a Paso

Procesar la avena con los frutos secos hasta que quede una textura tipo harina gruesa. Agregar el aceite de coco, el endulzante y una pizca de sal. Mezclar hasta lograr una pasta húmeda. Forrar la base de un molde desmontable con la mezcla, presionando bien. Llevar a la heladera mientras preparás el relleno. Para el relleno, hidratar la gelatina sin sabor en 4 cucharadas de agua fría. Luego, calentar unos segundos hasta que se disuelva por completo. Mezclar el queso crema con la leche, el endulzante y la ralladura de limón. Incorporar la gelatina disuelta en forma de hilo, batiendo suavemente. Verter la mezcla sobre la base y llevar a la heladera por al menos 4 horas, o hasta que esté firme. Para la cobertura, cocinar los frutos rojos con una cucharada de agua y el endulzante durante 5 a 10 minutos, hasta que se forme una compota ligera. Si querés una textura más firme, agregar las semillas de chía y dejar enfriar. Una vez fría, colocar esta mezcla sobre el relleno ya firme.

La historia del cheesecake: un clásico que cruza los siglos

El cheesecake es uno de los postres más antiguos que se conocen, con orígenes que se remontan a la Antigua Grecia. Los primeros registros indican que se elaboraba con queso fresco, miel y harina, y se servía a los atletas durante los primeros Juegos Olímpicos como fuente de energía.

Con el tiempo, la receta se difundió por todo el Imperio Romano y luego por Europa, adaptándose a distintos estilos y sabores según la región. En Estados Unidos, el cheesecake moderno tomó forma con la incorporación del queso crema en el siglo XIX, dando lugar a la versión cremosa y suave que conocemos hoy.

Cheesecake. Foto Unsplash

Actualmente, el cheesecake se encuentra en múltiples variantes: horneado o frío, con frutas, chocolate, galletas o frutos secos, convirtiéndose en un postre universalmente apreciado, ideal para todo tipo de celebraciones y momentos de indulgencia.