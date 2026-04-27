Más allá del Festival de la Milanesa Serrana:

Sierra de la Ventana, Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @sierrasdeventania

De cara al Festival de la Milanesa Serrana, que se realizará del 15 al 17 de mayo, muchos conocerán Sierra de la Ventana, un destino rural que emerge como uno de los destinos más atractivos de la provincia de Buenos Aires.

Con paisajes serranos, aire puro y una amplia oferta de actividades, la región se posiciona como una opción perfecta para un fin de semana largo o una escapada de cuatro días.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Lejos del ruido de los grandes centros urbanos y del movimiento constante de la costa atlántica, este sistema serrano ofrece tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. Sin embargo, su crecimiento turístico en los últimos años responde a algo más que su entorno: la diversidad de experiencias que propone.

Qué hacer en Sierra de la Ventana: naturaleza y aventura en estado puro

El corazón de la actividad se encuentra en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, una reserva natural que permite recorrer senderos, observar flora y fauna autóctona y disfrutar de vistas panorámicas únicas.

Para los más aventureros, el trekking al Cerro Ventana, famoso por su formación rocosa con una abertura natural, es una de las experiencias más buscadas.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

A esto se suman propuestas como mountain bike, cabalgatas y excursiones en 4x4, ideales para explorar rincones menos transitados. También hay espacios para el descanso, como balnearios naturales donde el mate, el picnic y la desconexión son protagonistas.

Un circuito turístico que combina historia y cultura

Sin embargo, la región no se limita a la naturaleza. Localidades como Villa Ventana, Saldungaray y Tornquist aportan identidad y diversidad al recorrido.

Saldungaray, Buenos Aires. Foto: X

Entre los puntos históricos más destacados se encuentran las ruinas del Club Hotel de la Ventana, un ambicioso proyecto de lujo de principios del siglo XX que hoy conserva un aire enigmático.

También sobresalen las obras del arquitecto Francisco Salamone, especialmente el portal del cementerio de Saldungaray, considerado una pieza icónica del art decó en Argentina.

Uno de los grandes atractivos de Sierra de la Ventana es que puede visitarse durante todo el año. Cada estación transforma el paisaje: desde las heladas invernales hasta la explosión de colores en otoño.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana

En auto (la opción más directa):

Distancia: 550 km

Duración: entre 6 y 7 horas

Ruta recomendada:

Tomar la Ruta Nacional 3 hasta Azul.

Luego empalmar con la Ruta Nacional 226.

Continuar por la Ruta Provincial 76 hasta Sierra.

Es un camino en buen estado y bastante utilizado para turismo.

En micro (económico y práctico):

Varias empresas salen desde Terminal de Ómnibus de Retiro.

Duración: entre 8 y 10 horas.

Destino: algunas llegan directo y otras a Bahía Blanca, desde donde podés tomar otro micro o combi.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Con una fuerte identidad argentina y una propuesta que combina tradición y creatividad, el Festival de la Milanesa Serrana busca consolidarse como un clásico del calendario turístico.

Para quienes buscan una experiencia distinta, buena comida y paisajes serranos, Sierra de la Ventana se posiciona como uno de los destinos más atractivos para mayo.