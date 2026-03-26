Torta della nonna. Foto: Freepik

La torta della nonna es la tarta de la abuela italiana, un postre que evoca calidez, sencillez y un irresistible aroma a hogar. Esta es una receta especialmente típica de la región de la Toscana, un dulce delicioso que se ha ganado el corazón de los paladares que la prueban.

Esta tarta es muy fácil de preparar, por lo que si no sos experto en pastelería, no debés preocuparte. Esta es una de las recetas que consta de dos preparaciones, una masa de tipo quebrada y una crema pastelera muy cremosa.

Ingredientes necesarios para preparar una auténtica Torta della nonna

Ingredientes para la masa

Harina de trigo, 300 gramos

Polvo de hornear, 6 gramos

Manteca, 200 gramos

Azúcar, 120 gramos

Huevo, 2 unidades

Ralladura de 1 limón

Sal, una pizca

Ingredientes para la crema

Leche, 600 centímetros cúbicos

Maicena, 3 cucharadas soperas

Yema de 2 huevos

Azúcar, 75 gramos

Extracto de vainilla, 1 cucharadita

Cáscara de 2 limones

Ingredientes para decorar

Piñones, 30 unidades

Azúcar glas, al gusto

Torta della nonna. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo preparar una riquísima Torta della nonna

Paso a paso para la crema pastelera

Poné la leche en una olla. Añadí el extracto de vainilla y ponela a calentar a fuego medio hasta su ebullición. Una vez que esté hirviendo, apartala del fuego y dejá que repose unos 10 minutos. Poné las yemas en un bowl, añadí el azúcar y la maicena y mezclá con unas varillas. Agregá la leche poco a poco a la mezcla de yemas, azúcar y maicena. Añadíuna pequeña cantidad de leche al principio removiendo continuamente, para evitar que se formen grumos. Cuando la mezcla se vuelva más líquida, añadí el resto de la leche y remové bien. Volvela a llevar al fuego y cocé la mezcla a fuego lento hasta que comience a espesar. Traspasala a un recipiente limpio, cubrila con film transparente y dejá enfriar completamente. Poné el film tocando la crema, así evitás que se forme una capa seca en la superficie.

Paso a paso para la masa

Poné la harina, la manteca cortada, el azúcar, los huevos y el polvo de hornear en un procesador de alimentos montado con las cuchillas o en un bowl a su defecto. Pasá la mezcla a un bowl grande y empezá a amasar con las manos hasta que poco a poco esa masa se vaya uniendo. Si te queda seca podés añadirle una pequeña cantidad de agua fría, como una cucharada, hasta formar una bola. Pasá la preparación a una superficie de trabajo y amasá hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Cubrí la masa con film transparente y dejala reposar en la heladera durante unos 30 minutos. Una vez pasado el tiempo de reposo, sacá la masa de la heladera y dividila en dos partes, pero una mitad tiene que ser un poco más grande que la otra. Con la más grande harás la base de la tarta. Estirá la masa entre dos trozos de papel de horno hasta que podás cubrir la superficie de un molde de tarta rizado desmontable de unos 25 cm. Engrasalo con manteca y espolvoreá toda la superficie con harina. Enrollá la masa en el rodillo y la desenrollala encima del molde. Rellená la base con la crema pastelera. Estiá la otra mitad de masa y cubrí la tarta con ella. Cortá el exceso de masa y cerrá los bordes con los dedos, doblándolos hacia adentro. Cociná en el horno a 170 °C durante 40 minutos. Desmoldá y dejá enfriar completamente encima de una rejilla. Espolvoreá con azúcar glas antes de servir.

Torta della nonna. Foto: Freepik

Tip extra: ¿con qué se puede acompañar la Torta della nonna?

La Torta della Nonna es una opción ideal tanto para desayunos y meriendas como para momentos más especiales. Su combinación simple y deliciosa la convierte en el acompañamiento perfecto para disfrutar con un café después de comer o una infusión, y en una receta que siempre invita a volver a prepararla.