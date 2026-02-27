Una combinación riquísima que no falla:

Prepara un postre para tener antojos saludables Foto: Imagen creada con Gemini IA

Los amantes de lo dulce no van a querer dejar pasar esta oportunidad ¡un postre muy simple y sabroso! La combinación del chocolate con alguna crema y el ácido de la fruta, como es la frutilla ¡resulta en una receta súper exitosa!

Una receta para resolver con pocos ingredientes Foto: Imagen creada con Gemini IA

En esta oportunidad haremos una copas saludables con yogur natural y una masa crocante de chocolate. Con pocos ingredientes podrás tener un postre ¡exquisito! Siempre es conveniente tener el tiempo a tu favor a la hora de hacer esta receta, para darle el frío justo en la heladera. Requiere aproximadamente de unas dos horas.

Otro dato importante, cuando compramos frutillas podemos dejar separadas en porciones para hacer licuados, postres ¡y demás ! Y siempre tener una porción de fruta disponible para validar cualquier antojo y así resolver las recetas con facilidad.

Para los amantes de los dulce, toma nota de esta ¡gran receta! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de decorar tu postre hay muchas opciones: virutas de chocolate, granas de chocolate, maní, frutos secos, praliné, escamas de coco ¡y más! Ahora bien, ya tenemos la información más relevante, nos toca ¡cocinar!

Ingredientes para este súper postre de chocolate y frutilla

150 gramos de galletitas

80 gramos de mantequilla

350 gramos de yogur natural

250 gramos de frutilla

Paso a Paso para saborear el postre saludable