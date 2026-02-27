Una combinación riquísima que no falla: cómo hacer un postre rápido y económico de frutas y chocolate
Para después de las comidas, o el momento del antojo dulce, este postre combina el ácido de la fruta y la dulzura del chocolate con un resultado delicioso.
Los amantes de lo dulce no van a querer dejar pasar esta oportunidad ¡un postre muy simple y sabroso! La combinación del chocolate con alguna crema y el ácido de la fruta, como es la frutilla ¡resulta en una receta súper exitosa!
En esta oportunidad haremos una copas saludables con yogur natural y una masa crocante de chocolate. Con pocos ingredientes podrás tener un postre ¡exquisito! Siempre es conveniente tener el tiempo a tu favor a la hora de hacer esta receta, para darle el frío justo en la heladera. Requiere aproximadamente de unas dos horas.
Otro dato importante, cuando compramos frutillas podemos dejar separadas en porciones para hacer licuados, postres ¡y demás ! Y siempre tener una porción de fruta disponible para validar cualquier antojo y así resolver las recetas con facilidad.
A la hora de decorar tu postre hay muchas opciones: virutas de chocolate, granas de chocolate, maní, frutos secos, praliné, escamas de coco ¡y más! Ahora bien, ya tenemos la información más relevante, nos toca ¡cocinar!
Ingredientes para este súper postre de chocolate y frutilla
- 150 gramos de galletitas
- 80 gramos de mantequilla
- 350 gramos de yogur natural
- 250 gramos de frutilla
Paso a Paso para saborear el postre saludable
- Moler las galletitas hasta que quede parecida a una harina
- Derretir la manteca y mezclarlo junto con las galletas
- Colocar en las bases de los vasos un poco de galletas
- Lavar las frutillas, quitarles el cabito y cortarlas en trozos
- Colocar una capa de yogur y otra capa de frutillas
- Ahora queda decorar con unos chips ¡y listo!