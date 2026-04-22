Las medialunas, un clásico que no puede faltar en las mesas argentinas. Foto: Generada con Gemini IA

Los amantes de los clásicos de panadería no van a querer perderse esta receta fácil y casera. Lo mejor es que si hacés en cantidad, podés congelarlas y con unos minutos de horno te quedan unas buenas medialunas para acompañar el mate o el café. Si bien esta receta deriva del croissant que proviene de Francia, aquí la adaptamos haciéndola más dulce, además de sumarle el almíbar que le aporta dulzor y brillo.

La receta de hoy es un clásico de la panadería argentina. Las medialunas de manteca se destacan por tener un sabor más delicado gracias a su principal ingrediente: la materia grasa (que la aporta la manteca). También hace que la masa sea más esponjosa y suave. Por otro lado, también están las medialunas de grasa, que se destacan por ser más crocantes.

Medialunas caseras sin manteca: ¿qué opciones hay para reemplazarla y disfrutar de este manjar?

Muchas veces nos preguntamos si hay reemplazos para la manteca, materia grasa e ingrediente importante en la receta por su noble sabor, aunque hay varias alternativas para reemplazarla u omitirla.

En ese sentido, se puede utilizar aceite de girasol, margarina, aceite y leche, margarina y manteca, yogur. Lo que sí, cambiará un poco la textura y el sabor de nuestras medialunas.

Otro ingrediente que utilizamos, que le da sabor y también perfuma la masa, es el extracto de malta.

Medialunas con dulce de leche, un clásico de las panaderías argentinas. Foto: Instagram @medialunasciudadevita

Si estás con antojo de algún delicia dulce y una receta para probar en casa, estas medialunas son la opción perfecta. Es una preparación ideal para sorprender a nuestra familia. Las medialunas también se pueden rellenar con dulce de leche, crema pastelera, pasta de maní o con jamón y queso (en su versión salada).

Medialunas caseras: 3 tips clave a tener en cuenta para que salgan de maravilla

Precalentar el horno con diez minutos de anticipación.

Dejar reposar la masa para se pueda levar y que el resultado de las medialunas sea una masa esponjosa.

Cuando apenas salen del horno, es el momento correcto para pincelarlas con el almíbar. Porque las medialunas aún siguen calientes, por lo que lo absorberá mejor y le proporcionará un brillo más tentador.

Los amantes de la pastelería argentina no se pueden perder esta receta. Foto: Ph Freepik

Ahora que ya tenemos todos los tips y la información relevante para realizar esta receta con éxito, pasemos a los datos específicos para disfrutar de unas ricas medialunas hechas en casa.

Ingredientes para hacer medialunas caseras

Sale una docena (12 medialunas)

1 kg de harina 0000

40 gramos de sal

80 gramos de levadura

2 cucharaditas de malta

480 cc de agua

Para el empaste: 400 gramos de margarina de hojaldre

Paso a paso: cómo cocinar las mejores medialunas caseras

Colocar todos los ingredientes secos en el recipiente, menos la levadura. En un bowl pequeño, agregamos un poco de harina, la levadura, un poco de agua y una cucharadita de azúcar. Mezclamos. Luego integramos todos los ingredientes hasta formar una masa lisa. Estiramos la masa y la envolvemos con un film. La dejamos descansar 15 minutos en la heladera. Preparamos el empaste, la margarina de hojaldre tiene que quedar con la forma de un rectángulo. Preparamos la masa en forma rectangular y colocamos en el centro el empaste, cubrimos con la masa y estiramos con la ayuda de un palote. Una vez que tenemos la masa con el empaste adentro y nos quedó un rectángulo, la plegamos en tres partes iguales. Llevando los extremos al centro. Estiramos nuevamente y debe quedar de dos centímetros de espesor. Volvemos a tomar las puntas y las llevamos al centro. Doblar a la mitad, hacemos un doblez doble y estiramos. Ahora hacemos un doblez simple y estiramos las masa hasta lograr un espesor de 4 mm. Los cortamos en triángulos. Enrollar los triángulos desde la base hasta el vértice. En una placa para horno las vamos a acomodar (estibar). La placa debe tener un papel manteca o un poco de manteca y harina. Mientras precalentamos el horno, dejamos que las medialunas descansen en la heladera por 10 minutos. Tras dejarlas leudar, cocinamos los primeros 3 minutos a 200 grados. Luego, bajamos la temperatura a 180 grados por unos minutos más. Luego de sacarlas del horno, las pintamos con almíbar.

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