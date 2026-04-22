Casero y práctico: prepará unas ricas medialunas para disfrutar con toda la familia
Prepará unas exquisitas medialunas caseras con esta receta práctica y versátil. Aprendé los secretos para lograr una masa esponjosa, opciones para reemplazar la manteca y tips clave de horneado. Una propuesta ideal para compartir en familia, freezar y disfrutar siempre frescas junto al mate o el café.
Los amantes de los clásicos de panadería no van a querer perderse esta receta fácil y casera. Lo mejor es que si hacés en cantidad, podés congelarlas y con unos minutos de horno te quedan unas buenas medialunas para acompañar el mate o el café. Si bien esta receta deriva del croissant que proviene de Francia, aquí la adaptamos haciéndola más dulce, además de sumarle el almíbar que le aporta dulzor y brillo.
La receta de hoy es un clásico de la panadería argentina. Las medialunas de manteca se destacan por tener un sabor más delicado gracias a su principal ingrediente: la materia grasa (que la aporta la manteca). También hace que la masa sea más esponjosa y suave. Por otro lado, también están las medialunas de grasa, que se destacan por ser más crocantes.
Medialunas caseras sin manteca: ¿qué opciones hay para reemplazarla y disfrutar de este manjar?
Muchas veces nos preguntamos si hay reemplazos para la manteca, materia grasa e ingrediente importante en la receta por su noble sabor, aunque hay varias alternativas para reemplazarla u omitirla.
En ese sentido, se puede utilizar aceite de girasol, margarina, aceite y leche, margarina y manteca, yogur. Lo que sí, cambiará un poco la textura y el sabor de nuestras medialunas.
Otro ingrediente que utilizamos, que le da sabor y también perfuma la masa, es el extracto de malta.
Si estás con antojo de algún delicia dulce y una receta para probar en casa, estas medialunas son la opción perfecta. Es una preparación ideal para sorprender a nuestra familia. Las medialunas también se pueden rellenar con dulce de leche, crema pastelera, pasta de maní o con jamón y queso (en su versión salada).
Medialunas caseras: 3 tips clave a tener en cuenta para que salgan de maravilla
- Precalentar el horno con diez minutos de anticipación.
- Dejar reposar la masa para se pueda levar y que el resultado de las medialunas sea una masa esponjosa.
- Cuando apenas salen del horno, es el momento correcto para pincelarlas con el almíbar. Porque las medialunas aún siguen calientes, por lo que lo absorberá mejor y le proporcionará un brillo más tentador.
Ahora que ya tenemos todos los tips y la información relevante para realizar esta receta con éxito, pasemos a los datos específicos para disfrutar de unas ricas medialunas hechas en casa.
Ingredientes para hacer medialunas caseras
Sale una docena (12 medialunas)
- 1 kg de harina 0000
- 40 gramos de sal
- 80 gramos de levadura
- 2 cucharaditas de malta
- 480 cc de agua
- Para el empaste: 400 gramos de margarina de hojaldre
Paso a paso: cómo cocinar las mejores medialunas caseras
- Colocar todos los ingredientes secos en el recipiente, menos la levadura.
- En un bowl pequeño, agregamos un poco de harina, la levadura, un poco de agua y una cucharadita de azúcar. Mezclamos.
- Luego integramos todos los ingredientes hasta formar una masa lisa.
- Estiramos la masa y la envolvemos con un film. La dejamos descansar 15 minutos en la heladera.
- Preparamos el empaste, la margarina de hojaldre tiene que quedar con la forma de un rectángulo.
- Preparamos la masa en forma rectangular y colocamos en el centro el empaste, cubrimos con la masa y estiramos con la ayuda de un palote.
- Una vez que tenemos la masa con el empaste adentro y nos quedó un rectángulo, la plegamos en tres partes iguales. Llevando los extremos al centro.
- Estiramos nuevamente y debe quedar de dos centímetros de espesor. Volvemos a tomar las puntas y las llevamos al centro.
- Doblar a la mitad, hacemos un doblez doble y estiramos.
- Ahora hacemos un doblez simple y estiramos las masa hasta lograr un espesor de 4 mm. Los cortamos en triángulos.
- Enrollar los triángulos desde la base hasta el vértice.
- En una placa para horno las vamos a acomodar (estibar). La placa debe tener un papel manteca o un poco de manteca y harina.
- Mientras precalentamos el horno, dejamos que las medialunas descansen en la heladera por 10 minutos.
- Tras dejarlas leudar, cocinamos los primeros 3 minutos a 200 grados. Luego, bajamos la temperatura a 180 grados por unos minutos más.
- Luego de sacarlas del horno, las pintamos con almíbar.
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