Durante una ola de calor, el aire acondicionado resulta un aliado inmejorable. Sin embargo, siempre aparece la duda acerca de la temperatura correcta para poner el electrodoméstico sin gastar mucha luz. Más allá de la creencia popular alrededor de los 24°, hay otra cifra que ayuda a lograr un ambiente fresco sin un gasto mayor.

Más allá del ahorro, una correcta regulación de este electrodoméstico permite optimizar su rendimiento y mantener el confort sin que el impacto se refleje de manera significativa en la boleta de luz.

Aire acondicionado. Foto: Télam.
A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado. Foto: Archivo Télam.

¿A qué temperatura conviene colocar el aire acondicionado?

Durante las altas temperaturas, como las que vivió y vive gran parte de la Argentina en las últimas semanas, el aire acondicionado se vuelve un electrodoméstico casi tan indispensable como una heladera en los hogares.

Su uso muchas veces se torna constante y genera un gasto exponencial en las boletas de luz, que, si bien otorga comodidad y frescura necesaria, luego puede tornarse un importante dolor de cabeza a la hora de tener que pagar las facturas.

Por eso, la temperatura ideal para dejar funcionando varias horas este artefacto es a 23°. Así, se combina la fuerza de su frescura con la eficiencia energética, según especialistas en refrigeración.

Aire acondicionado. Foto: Unsplash

A su vez, se aconseja configurar al aire acondicionado en la función de ventilador (la cual puede ser indicada como “fan”), lo que incrementa el flujo de aire al tiempo que optimiza la climatización.

Aquí se puede regular también la velocidad del ventilador: esto quiere decir que cuantas más barras se vean en el control remoto, más será la intensidad del viento que circule.

Otras funciones útiles de los aires acondicionados

Hay varias funciones que quizá no son tan conocidas de estos electrodomésticos. A continuación, se detallan algunas:

  • Modo Turbo: así el ventilador funciona a máxima potencia, mejora el enfriamiento, pero la contra es que el aire acondicionado se vuelve más ruidoso.
  • Modo Eco: optimiza al aire acondicionado al ajustar la temperatura y el flujo de aire de manera automática, lo que hace que utilice menos cantidad de energía.