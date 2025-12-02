Pan dulce con estilo: dónde conseguir y cuánto sale la lata navideña más famosa de Argentina

Arcor lanzó oficialmente su clásico producto para las fiestas y ya está disponible en las góndolas. Cada temporada presenta un diseño único y, para muchos, cada vez más atractivo.

Arcor presentó su nueva lata navideña edición limitada. Foto: Arcor.

Como cada año, Arcor presentó oficialmente su clásico producto navideño: la lata decorada de edición limitada que incluye un pan dulce de 500 gramos.

Además de ser ideal para consumo personal, el formato en lata también funciona como un buen regalo o como una opción para llevar la noche del 24 y compartir en la mesa de Navidad.

Arcor presentó la Lata Pan Dulce Frutas. Video: Arcor.

La lata es un clásico de todas las temporadas

La lata navideña—que, según la web oficial de Arcor, tiene un valor de $18.926— es uno de los productos más esperados cuando llega diciembre. Su edición limitada despierta expectativa año tras año, ya que muchos consumidores la buscan como pieza de colección. Cada temporada presenta un diseño único y, para muchos, cada vez más atractivo.

El nuevo producto de Arcor ya está en los comercios y en las plataformas de venta, marcando el inicio de una campaña formal de Navidad. En las próximas semanas se espera que esté en todas las góndolas.

Lata Pan Dulce Arcor con Frutas Foto: Arcor.

Ya está en las góndolas: el nuevo pan dulce navideño de Arcor con un toque irresistible de chocolate

Arcor vuelve a destacar con propuestas que combinan innovación y tradición bajo su reconocida línea Cofler, una de las más valoradas por los amantes del chocolate en argentina.

El primer lanzamiento es el Pan Dulce Cofler Relleno, disponible en dos versiones: relleno con dulce de leche y chips de chocolate, y relleno sabor chocolate con chips. Ambas opciones conservan el espíritu del pan dulce clásico, pero con el sello inconfundible de Cofler.

Los productos de Arcor para las Fiestas de Fin de Año. Foto: Captura TikTok @donyacogolosineria

Su presentación moderna y su envase llamativo apuntan tanto al público general como a los comerciantes que buscan destacarse con productos atractivos para la temporada festiva. Ya se puede adquirir en las principales cadenas de supermercados del país (Coto, Jumbo, Vea, entre otros) por un costo de $16.000 en su única versión de 530 gramos.

De esta forma, Arcor mantiene su apuesta por innovar dentro de las tradiciones argentinas, ofreciendo cada año versiones renovadas de los clásicos navideños. El pan dulce Cofler se presenta así como una opción ideal para compartir en familia, regalar o sumar a la mesa con un toque de originalidad.