Ofertas y descuentos en “Feliz Palermo”: cuándo es el evento pensado para ahorrar en los regalos de Navidad

El evento se realizará en Palermo Soho y Palermo Viejo y reunirá cientos de marcas de ropa, productos para el hogar y comida.

Llega un evento de marcas argentinas con miles de descuentos previos a la Navidad: cuándo es Feliz Palermo y qué productos podemos encontrar Foto: Freepik.

“Feliz Palermo” será un evento que albergará más de 100 marcas locales con nuevas colecciones, descuentos, sorteos y música en vivo. La idea principal es celebrar las fiestas, así que los negocios van a estar decorados a tono.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, promueve esta iniciativa para fomentar la venta previa a la Navidad.

Este acontecimiento será el jueves 11 de diciembre en Palermo de 18 a 21 horas con entrada libre y gratuita. Diseñadores de Palermo Soho es el grupo que impulsó esta iniciativa y está compuesto por Luisa Norbis, Sabrina Slauscius y Nahuel Celerier. Además, entre sus organizadores se encuentran Fernando Bach, dueño de Elementos Argentinos y Carla Disi con su propia marca de anteojos.

Descuentos en “Feliz Palermo”

Esta iniciativa se lleva a cabo por primera vez con el objetivo de dar una experiencia inmersiva al consumidor. El barrio deslumbra con su arte, sus negocios de ropa y elementos para el hogar. También es una cuna de artistas musicales y artistas plásticos. Palermo Soho y Palermo Viejo serán la sede principal del evento.

La marca Carla Di Sí presenta anteojos de diseño original y su creadora es una de las organizadoras del evento. “Con Feliz Palermo esperamos que quienes se acerquen disfruten de tomar y comer algo rico mientras descubren nuestra propuesta”, declaró.

Anteojos Carla Di Sí Foto: carladisi.com

“Es un experimento urbano que habilita nuevas formas de encuentro, circulación y disfrute en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad”, afirmaron desde el ministerio porteño. Y agregaron que consideran de suma importancia este tipo de eventos para fortalecer el vínculo del Estado y el privado ya que suele dejar buenos resultados.

Fernando Bach es el dueño de Elementos Argentinos, una marca de alfombras de lana a medida. “Nosotros trabajamos con comercio justo y somos una empresa B certificada en triple impacto (económico, social y ambiental)“, afirmó.

Elementos Argentinos Foto: elementosargentinos.com.ar

La instalación que presentará se llama “Del residuo al valor” y venderá productos de Re Accionar, una cooperativa que transforma plástico en objetos útiles. Además, invitó a participar a la gente por “los valores compartidos” que son el consumo responsable, un cambio de realidad y soluciones sustentables.