Noche de las Jugueterías 2025: dónde aprovechar los descuentos y promociones para las compras de Navidad

La Noche de las Jugueterías reunirá descuentos de hasta el 50%, promociones, actividades y sorpresas para toda la familia en jugueterías de todo el país, con el objetivo de adelantar las compras navideñas y disfrutar de una jornada de entretenimiento para grandes y chicos.

La Noche de las Jugueterías y gran cantidad de descuentos. Foto: Web.

Este jueves 11 de diciembre se desarrollará un evento de lo más esperado por los más chicos y, por qué no, por adultos también: la Noche de las Jugueterías, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Coincide con ser un evento muy esperado también por comerciantes previo a las Fiestas de Fin de Año, en donde promete haber descuentos y promociones pensadas para toda la familia, así comparten un momento especial y adelantan las compras navideñas.

Todo tipo de descuentos en la Noche de las Jugueterías.

Los descuentos de la Noche de las Jugueterías

Durante toda la jornada estarán vigentes promociones y descuentos de entre el 10% y el 50% en productos seleccionados, junto con cuotas sin interés y beneficios exclusivos con diferentes medios de pago.

Las rebajas se harán efectivas tanto en jugueterías tradicionales como en locales didácticos, tiendas de barrio, comercios en shoppings, librerías infantiles y en cadenas nacionales y regionales.

La Noche de las Jugueterías viene a complementar la Navidad.

Según la CAIJ, el objetivo es acercar propuestas accesibles y variadas para que el movimiento comercial de fin de año se vea acompañado.

¿Cómo saber qué jugueterías están adheridas a los descuentos?

Para facilitar la búsqueda de los descuentos y las promociones, la CAIJ puso a disposición en su sitio web un mapa interactivo donde se pueden consultar los comercios adheridos junto con los descuentos y actividades que ofrece cada punto de venta.

Asimismo, en su cuenta de Instagram @camaradeljuguete, mostrará todas las propuestas para esa jornada (que no se limitarán a la noche).

Descuentos, promociones, cuotas sin interés y otros beneficios para la Noche de las Jugueterías.

El evento también incluirá espacios de entretenimiento y actividades temáticas. Muchas jugueterías incorporarán buzones para dejar cartas a Papá Noel, mientras que otras organizarán sorteos, talleres creativos, demostraciones de juegos de mesa, shows infantiles y experiencias interactivas para chicos.

Cada comercio definirá su propia programación, lo que permitirá que las familias elijan la opción que más se ajusta a sus gustos.

También y como valor agregado, varios comercios entregarán cupones especiales para el Día de Reyes, que podrán utilizarse a partir del 26 de diciembre de 2025 y hasta el 6 de enero de 2026.