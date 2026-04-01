Huevos de Pascua en oferta:

Huevos de Pascua Foto: Archivo NA

A pocos días de Pascua, varias cadenas de supermercados como Carrefour, Jumbo y ChangoMás activaron promociones agresivas en huevos de chocolate, con rebajas que llegan hasta el 80% en la segunda unidad y precios que arrancan desde $839. La estrategia apunta a captar consumidores que esperan el último momento para comprar y maximizar ventas en un contexto de consumo más medido.

Las ofertas se multiplican tanto en tiendas físicas como en ventas online, y abarcan marcas reconocidas, líneas importadas y opciones económicas ideales para regalar sin gastar de más.

Por qué bajan tanto los precios antes de Pascua

El chocolate es uno de los productos más buscados en Semana Santa, pero también uno de los que más rápido pierde valor una vez pasada la fecha. Por eso, las cadenas de supermercados suelen acelerar descuentos fuertes en los días previos, priorizando volumen antes que márgenes.

Además, muchas promociones actuales combinan:

Descuentos directos ,

2x1 o 80% en la segunda unidad ,

Beneficios con tarjetas ,

Cuotas sin interés.

Este mix comercial genera oportunidades reales para el consumidor atento.

Huevos de Pascua desde $839: dónde conseguirlos

Ofertas en Carrefour

Huevo de chocolate Cofler Block 115 grs – $8.409 ($14.015) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo de pascuas chocolate blanco Milka Oreo 156 grs – $10.499,50 ($20.999) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital (exclusivo online, combinable)

Huevo de chocolate Águila con leche 200 g – $16.053 ($26.755) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo de chocolate Mantecol bocaditos 200 g – $14.813,40 ($24.689) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo Bon o Bon chocolate con leche 55 g – $4.968 ($8.280) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo de pascuas Nugaton rellenos de mini obleas 91 grs – $4.968 ($8.280) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo de pascua Milka leche 157 grs – $10.499,50 ($20.999) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital (exclusivo online, combinable)

Huevo de pascua Shot 210 grs – $12.500 ($25.000) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital (exclusivo online, combinable)

Huevo Vizzio chocolate 87 g – $5.190 ($8.650) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo Cofler Block 56 g – $4.968 ($8.280) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo Bon o Bon chocolate blanco 110 g – $8.409 ($14.015) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Huevo de chocolate Bariloche premium crocante 160 g – $15.137,40 ($25.229) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Conejo Rocklets de chocolate 110 g – $7.259,40 ($12.099) – 2x1 con Mi Carrefour Crédito y Cuenta Digital / segundo al 80% OFF (máx. 6 unidades, combinable)

Ofertas en Jumbo

Huevo de Pascuas chocolate con leche 22 gr Milka – $1.200 ($2.400) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevo de Pascua con leche 157 grs Milka – $10.500 ($21.000) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevo de Pascuas chocolate blanco Oreo 156 gr Milka – $10.500 ($21.000) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevo de Pascua 210 gr Shot – $12.500 ($25.000) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevo de Pascua almendras 200 gr Milka – $12.500 ($25.000) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevo de Pascua chocolate 338 grs Kit Kat – $17.209 ($34.418) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevo de Pascua chocolate blanco 338 grs Kit Kat – $17.209 ($34.418) – 2x1 (llevando 2, exclusivo online)

Huevos de pascua, Agencia NA

Ofertas en ChangoMás

Huevo Kinder Chocolate Gran Sorpresa Dragones 150 g – $18.539,40 ($30.899) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de Pascuas chocolate blanco Milka Oreo 156 g – $12.599,40 ($20.999) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo Kinder Chocolate Gran Sorpresa Veterinarias 150 g – $18.539,40 ($30.899) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de Pascua Milka leche 157 g – $12.599,40 ($20.999) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de Pascua Milka almendras 200 g – $14.999,40 ($24.999) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de Pascua Bon o Bon con confites 55 g – $4.967,40 ($8.279) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de Pascua Bon o Bon con confites y huevito 210 g – $14.903,40 ($24.839) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de chocolate Águila con mousse 200 g – $16.055,40 ($26.759) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de chocolate Bon o Bon con confites y huevito 110 g – $8.411,40 ($14.019) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de chocolate Cofler Block con maní 56 g – $4.967,40 ($8.279) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo Kinder chocolate sorpresa 20 g – $1.661,40 ($2.769) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo Kinder chocolate sorpresa 2u 20 g – $3.161,40 ($5.269) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo Kinder sorpresa 40 g – $3.161,40 ($5.269) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo Ferrero Rocher chocolate dark 137,5 g – $14.459,40 ($24.099) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de Pascua Georgalos Chocomoti con caramelos confitados 22 g – $839,40 ($1.399) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo Ferrero Rocher chocolate 225 g – $22.499,40 ($37.499) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Huevo de chocolate Arcor 22 g – $1.679,40 ($2.799) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Conejo Bonafide de chocolate 60 g – $2.321,40 ($3.869) – segundo al 80% OFF (llevando 2)

Consejos para pagar menos por huevos de Pascua

Antes de comprar, tené en cuenta estas recomendaciones para aprovechar al máximo las ofertas:

Comparar precios online antes de ir al local. Revisar el precio por gramo, no solo el valor final. Chequear promociones con tarjetas de crédito y débito. Verificar si la oferta es solo por tiempo limitado. Comprar antes del fin de semana largo, cuando suele haber faltantes.

Muchas promociones se agotan rápido, especialmente los productos más baratos.

Huevos de Pascua, pascuas

Pascua 2026: más promociones, consumo más racional

Si encontrás un huevo con más del 60% de descuento efectivo, conviene comprarlo sin esperar. Históricamente, los precios más bajos aparecen entre 5 y 3 días antes de Pascua, pero el stock es limitado.

Después de la fecha, algunos supermercados liquidan remanentes, pero la variedad suele ser mínima.

Para los consumidores atentos, el resultado es claro: es posible comprar huevos de Pascua a precios impensados hace solo unas semanas.