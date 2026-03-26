Huevos de Pascua en oferta.

A pocos días de Semana Santa, los argentinos buscan opciones baratas para celebrar en familia. En ese contexto, varias cadenas de supermercados adelantaron sus promociones y ofrecen imperdibles descuentos en los clásicos huevos de Pascua.

Para elegir mejor, es importante saber que más allá del precio final por unidad, se debe observar el precio por kilo, debido a que permite comparar de manera real qué huevo de Pascua ofrece la mejor relación cantidad-precio.

Huevos de Pascua en oferta. Foto: NA

A continuación una lista con los supermercados con oferta en huevos de Pascua:

Supermercados DIA%

La cadena DIA% ofrece 2x1 en una amplia variedad de marcas y tamaños de huevos de Pascua. Algunas de las ofertas son:

Kinder Sorpresa (150 Gr.)/ Kinder Niñas : $30.900 llevando dos ($15.450 cada uno).

Ferrero Rocher con Avellanas (225 Gr.): $37.500 las dos unidades.

Milka Leche (157 Gr.): $21.000 por dos unidades.

Shot (210 Gr.): $25.000 ambas unidades.

Además, el supermercado ofrece opciones medianas y económicas:

Nugaton (177 Gr.): $14.790 el 2x1.

Yummy (200 Gr.): $14.500 el 2x1.

Bon o Bon (110 Gr.): $14.000 el 2x1.

Biznikke y Biznikke Blanco (100 Gr.): $9.990 el 2x1.

También hay 2x1 en mini huevos:

Bon o Bon (20 Gr.): $2.300 el 2x1.

Delicious Dia (30 Gr.): $1.990 el 2x1.

Toddy/Mantecol con confites (22 Gr.): $1.990 el 2x1.

Carrefour

Carrefour ofrece por un lado un 2x1 exclusivo pagando con “Mi Carrefour Crédito” o la “Cuenta Digital”. Además, para el público general, la cadena brinda un 80% de descuento en la segunda unidad, con un tope de 6 unidades.

Bajo la promoción del 80% en la segunda unidad, el precio total (llevando dos) queda de la siguiente manera:

Huevo Bon o Bon leche/blanco (20g): llevando dos, quedan a $1.377 c/u.

Huevo Cofler Block (26g): llevando dos, quedan a $1.377 c/u.

Huevo Milka (22g): llevando dos, quedan a $1.440 c/u.

Kinder Sorpresa Natoons (20g): llevando dos, quedan a $1.661,40 c/u.

Huevo Mecano Bonafide en bolsa (67g): llevando dos, quedan a $2.520 c/u.

La oferta también alcanza a los mini huevos: