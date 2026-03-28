Precios de los huevos de Pascua: cuánto cuestan los de Lucciano’s y Havanna y por qué están entre los más buscados
A días de Semana Santa 2026, los huevos de Pascua de Havanna y Lucciano’s vuelven a liderar las búsquedas por sus precios, tamaños y propuestas premium. Tradición, dulce de leche y chocolate de lujo marcan una Pascua con valores récord y consumo cada vez más selectivo.
A pocos días de Semana Santa, los huevos de chocolate vuelven a ocupar un lugar central y en las decisiones de consumo. En un contexto de precios altos y consumo más selectivo, dos marcas se destacan por encima del resto: Havanna y Lucciano’s. Ambas apuestan a productos premium, pero con propuestas muy distintas que explican por qué lideran el interés de los usuarios.
Havanna: tradición, dulce de leche y precios que marcan referencia
Havanna vuelve a posicionarse en 2026 como una de las marcas más reconocidas de Pascuas en la Argentina. Su propuesta mantiene el ADN clásico: chocolate con leche, versiones blancas y el inconfundible protagonismo del dulce de leche.
Según los precios oficiales publicados esta semana, Havanna comercializa huevos en distintos tamaños, pensados tanto para regalos pequeños como para opciones de mayor gramaje:
- Huevos chicos de 35 gramos (chocolate con leche o blanco): alrededor de $4.000
- Huevo de Pascua de 165 gramos: $19.000
- Huevo de 250 gramos: cerca de $28.000
- Huevo grande de 375 gramos: $40.000
Estas cifras ubican a Havanna dentro del segmento premium accesible, una categoría elegida por quienes buscan regalar una marca tradicional sin llegar a los valores más extremos del mercado.
Otro factor clave es el packaging, pensado para obsequio, y la confianza del consumidor en una marca que tiene presencia nacional y stock limitado cerca de la fecha, algo que suele disparar búsquedas de último momento.
Lucciano’s: lujo artesanal, pistacho y huevos que superan los seis dígitos
Si Havanna representa la tradición, Lucciano’s simboliza la innovación y el lujo. Para Pascuas 2026, la chocolatería marplatense volvió a ser tendencia gracias a su línea inspirada en el llamado “chocolate estilo Dubái”, con pistacho como ingrediente protagonista.
Los precios reflejan claramente el posicionamiento de la marca:
- Huevo clásico chocolate con leche y blanco
- Línea Pistacchio Avella Dubái
Estos huevos incluyen rellenos cremosos, bombones artesanales y una estética pensada como experiencia gourmet, lo que explica su viralización en redes sociales.
¿Por qué los precios son tan altos en 2026?
El aumento del valor de los huevos de Pascua no responde a un solo factor. En 2026, el precio internacional del cacao, los costos logísticos y el peso del packaging premium influyen de manera directa en el valor final. Además, marcas como Lucciano’s apuestan a ingredientes importados, procesos artesanales y ediciones limitadas, lo que eleva aún más los precios.
En el caso de Havanna, el ajuste es más moderado, pero acompaña la inflación general y el reposicionamiento de sus productos como regalos más que como consumo cotidiano.
Havanna vs. Lucciano’s: ¿cuál conviene comprar?
La elección depende del objetivo:
- Para regalar algo clásico y reconocible: Havanna sigue siendo la opción más buscada.
- Para sorprender con una experiencia distinta y viral: Lucciano’s lidera el segmento de lujo.
- Para controlar el presupuesto: los formatos chicos de Havanna siguen siendo los más elegidos.
Lo cierto es que ambas marcas concentran una gran parte de las búsquedas previas a Pascua, impulsadas por la comparación de precios, el stock limitado y la cercanía del fin de semana largo.
Clave para ahorrar en Pascua 2026
Los especialistas coinciden en un consejo simple: comprar con anticipación. A medida que se acerca el Domingo de Pascua, los productos premium suelen agotarse y los precios pueden sufrir ajustes de último momento.