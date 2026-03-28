Los chocolates más buscados Foto: Foto generada con IA

A pocos días de Semana Santa, los huevos de chocolate vuelven a ocupar un lugar central y en las decisiones de consumo. En un contexto de precios altos y consumo más selectivo, dos marcas se destacan por encima del resto: Havanna y Lucciano’s. Ambas apuestan a productos premium, pero con propuestas muy distintas que explican por qué lideran el interés de los usuarios.

Havanna: tradición, dulce de leche y precios que marcan referencia

Havanna Foto: Instagram @havannaarg

Havanna vuelve a posicionarse en 2026 como una de las marcas más reconocidas de Pascuas en la Argentina. Su propuesta mantiene el ADN clásico: chocolate con leche, versiones blancas y el inconfundible protagonismo del dulce de leche.

Según los precios oficiales publicados esta semana, Havanna comercializa huevos en distintos tamaños, pensados tanto para regalos pequeños como para opciones de mayor gramaje:

Huevos chicos de 35 gramos (chocolate con leche o blanco): alrededor de $4.000

Huevo de Pascua de 165 gramos : $19.000

Huevo de 250 gramos : cerca de $28.000

Huevo grande de 375 gramos: $40.000

Estas cifras ubican a Havanna dentro del segmento premium accesible, una categoría elegida por quienes buscan regalar una marca tradicional sin llegar a los valores más extremos del mercado.

Otro factor clave es el packaging, pensado para obsequio, y la confianza del consumidor en una marca que tiene presencia nacional y stock limitado cerca de la fecha, algo que suele disparar búsquedas de último momento.

Lucciano’s: lujo artesanal, pistacho y huevos que superan los seis dígitos

Por qué los huevos de Lucciano's se volvieron virales Foto: Web Luccianos

Si Havanna representa la tradición, Lucciano’s simboliza la innovación y el lujo. Para Pascuas 2026, la chocolatería marplatense volvió a ser tendencia gracias a su línea inspirada en el llamado “chocolate estilo Dubái”, con pistacho como ingrediente protagonista.

Los precios reflejan claramente el posicionamiento de la marca:

Huevo clásico chocolate con leche y blanco



Línea Pistacchio Avella Dubái



Estos huevos incluyen rellenos cremosos, bombones artesanales y una estética pensada como experiencia gourmet, lo que explica su viralización en redes sociales.

¿Por qué los precios son tan altos en 2026?

El aumento del valor de los huevos de Pascua no responde a un solo factor. En 2026, el precio internacional del cacao, los costos logísticos y el peso del packaging premium influyen de manera directa en el valor final. Además, marcas como Lucciano’s apuestan a ingredientes importados, procesos artesanales y ediciones limitadas, lo que eleva aún más los precios.

En el caso de Havanna, el ajuste es más moderado, pero acompaña la inflación general y el reposicionamiento de sus productos como regalos más que como consumo cotidiano.

Havanna vs. Lucciano’s: ¿cuál conviene comprar?

La elección depende del objetivo:

Para regalar algo clásico y reconocible : Havanna sigue siendo la opción más buscada.

Para sorprender con una experiencia distinta y viral : Lucciano’s lidera el segmento de lujo.

Para controlar el presupuesto: los formatos chicos de Havanna siguen siendo los más elegidos.

Lo cierto es que ambas marcas concentran una gran parte de las búsquedas previas a Pascua, impulsadas por la comparación de precios, el stock limitado y la cercanía del fin de semana largo.

Los huevos de Pascua más buscados Foto: Instagram @havannaarg

Clave para ahorrar en Pascua 2026

Los especialistas coinciden en un consejo simple: comprar con anticipación. A medida que se acerca el Domingo de Pascua, los productos premium suelen agotarse y los precios pueden sufrir ajustes de último momento.