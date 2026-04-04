El bodegón porteño que es un imperdible para los amantes de la carne:

Bife de chorizo, corte de carne para asado. Foto: Taste Atlas.

En la Ciudad de Buenos Aires, los bodegones siguen siendo un clásico infalible: mesas compartidas, clima familiar, platos generosos y precios que no espantan. Son lugares ideales para sentarse sin apuro y dejarse llevar por recetas tradicionales cargadas de sabor.

Dentro de ese universo, el asado ocupa un rol central en la identidad gastronómica argentina, aunque en muchos bodegones porteños suelen imponerse las milanesas, las pastas o los guisos.

A pocos metros del Obelisco, el Bodegón de Marga mantiene viva la mística de la parrilla desde hace más de 40 años, con una propuesta que combina carnes protagonistas y una carta pensada para todos los gustos.

El Bodegón de Marga. Foto: Instagram @comentino

Qué comer en el Bodegón de Marga

Si bien el menú es amplio, hay un consenso general: acá se viene por la carne. La parrilla es el alma del lugar y concentra los platos más pedidos, con cortes bien logrados, porciones abundantes y materia prima de calidad. Entre las especialidades que se destacan aparecen:

Parrillada completa

Lomo

Provoleta

Bife de chorizo

Asado de tira

Milanesa napolitana

Bife de costilla

Tallarines

Sorrentinos

Flan

Helado

Budín de pan

Qué comer en el Bodegón de Marga. Foto: Unsplash.

Dónde queda el Bodegón de Marga y cuándo abre

Este clásico porteño funciona en pleno barrio de Monserrat, sobre la avenida Independencia al 300. Abre de domingo a viernes, de 10 a 16, y propone una experiencia bien tradicional: un ambiente cálido y sin estridencias, ideal para hacer una pausa y disfrutar de una carta extensa que invita a olvidarse, aunque sea por un rato, del ritmo acelerado del centro.

Cómo llegar al Bodegón de Marga

Llegar al Bodegón de Marga es sencillo gracias a su ubicación estratégica. En subte, la mejor opción es bajarse en la estación Independencia, donde conectan las líneas C y E, y caminar unos pocos metros. También es fácilmente accesible en colectivo: varias líneas circulan por la zona, entre ellas la 6, 59, 86, 96 y 151, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.