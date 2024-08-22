Promociones imperdibles: el Travel Sale 2024 ofrece descuentos de hasta el 50% en vuelos

Miles de viajeros podrán acceder a beneficios en el mercado local e internacional.

Travel Sale 2024. Foto: NA.

La nueva edición de Travel Sale contará con ofertas y descuentos de hasta 50% en vuelos, hoteles, traslados, paquetes y excursiones, a partir del 26 de agosto y hasta el 1°de septiembre. Para esta décima edición, hay más de 50 agencias de todo el país.

La iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) también permitirá disfrutar del turismo con posibilidad de financiación sin interés en vuelos de cabotaje, promociones en asistencias al viajero, cruceros con beneficios especiales y descuentos de hasta un 50% y bonificaciones en productos seleccionados.

Viajar en avión. Foto Unsplash.

Viajar será mucho más barato gracias al Travel Sale. Foto Unsplash.

Este evento online tuvo su primera edición en 2015 y, según explican en su página oficial, "cada año ha tenido un crecimiento exponencial. Tanto en agencias participantes, productos ofrecidos, visitantes y viajeros que aprovechan las mejores oportunidades para viajar por Argentina y el mundo".

Cómo acceder al Travel Sale 2024 y cuáles son las ofertas

Desde el 26 de agosto al 1 de septiembre habrá ofertas y beneficios para viajes nacionales e internacionales. Para acceder a las promociones se debe ingresar a la web de travelsale.com.ar. En esa misma página, los usuarios se pueden registrar para recibir las promociones por anticipado vía mail.

Según la Secretaría de Turismo de la Nación, las ofertas del Travel Sale apuntan a:



Transporte



Alojamiento



Paquetes turísticos



Excursiones



Asistencia al viajero



Cruceros



Cómo pagar en dólares y evitar los impuestos en Argentina

Según el sitio web de InfoViajera, estos son los pasos a seguir para que la aerolínea no cargue los tributos sobre el precio final del pasaje.



Hacer la compra desde el sitio web de la aerolínea, Iberia, de Estados Unidos.



El gasto ingresará en la tarjeta en dólares.



Después se debe pagar el saldo en dólares del resumen de la tarjeta con dólares. Esto se puede hacer online.



En el resumen aparecerán facturados tanto el impuesto PAIS como la percepción de Ganancias y Bienes Personales, los cuales estarán incluidos dentro del saldo en pesos. Pero, solo se deben restar y dejar sin pagar ya que pasado el vencimiento el banco o la tarjeta los descuenta.

Avión, turbulencia. Foto: Pexels.

Avión, turbulencia. Foto: Pexels.

¿Qué impuestos se evitan?

Vuelos regionales e internacionales

En esta clase de vuelos hay seis recargos: cuatro tasas y dos impuestos.



Tasa de Uso Aeroportuario: u$s 57 (en la mayoría de las terminales, que tienen como concesionario a Aeropuertos Argentina 2000).



Tasa de Migraciones y Aduana: u$s 7 (cobrada por la Dirección de Migraciones).



Tasa de Seguridad de Aviación: u$s 1,4 (cobrada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA).



Tasa de Aviación: u$s 8 (cobrada por la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC).



Impuesto País: 30% (con destino al Tesoro).



Percepción a cuenta de Ganancias: ahora del 30%.



Vuelos domésticos