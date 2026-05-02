Escapadas para ir y volver en el día Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando llega un fin de semana largo, muchas personas buscan un plan distinto sin alejarse demasiado ni gastar una fortuna. En ese contexto, las escapadas cerca de Buenos Aires para ir y volver en el día se convierten en la mejor opción para cortar con la rutina, disfrutar del aire libre y volver renovados.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hay destinos que combinan naturaleza, historia, gastronomía y tranquilidad, ideales para aprovechar incluso un solo día. Estos son tres lugares perfectos para una escapada express durante el fin de semana largo.

1. San Antonio de Areco: tradición gaucha y espíritu de pueblo

San Antonio de Areco es uno de los pueblos turísticos más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. A poco más de 110 km de CABA, ofrece un ambiente relajado, calles empedradas y una fuerte identidad criolla.

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

Qué hacer en San Antonio de Areco

Recorrer el casco histórico y sus pulperías tradicionales

Caminar por la costanera del río Areco

Visitar el Museo Ricardo Güiraldes

Disfrutar de un almuerzo criollo con asado o pastas caseras

Durante los fines de semana largos suele haber ferias de artesanos y propuestas culturales, lo que lo vuelve aún más atractivo.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

En auto : tomar la Ruta Nacional 8 desde Buenos Aires. El viaje dura alrededor de 1 hora y media.

En colectivo: desde la Terminal de Retiro salen micros directos con varias frecuencias diarias.

Ideal para quienes buscan: tradición, historia y buena gastronomía.

2. Tigre: río, naturaleza y múltiples actividades

A solo 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre es uno de los destinos más elegidos para una escapada de día. Su cercanía y variedad de planes lo convierten en una opción ideal para todos los públicos.

Tigre, Buenos Aires. Foto: Expedia

Qué hacer en Tigre

Navegar por el Delta del Paraná en lancha o catamarán

Recorrer el Puerto de Frutos

Visitar el Museo de Arte Tigre

Almorzar en restaurantes con vista al río

Tigre permite combinar naturaleza, cultura y compras en una sola jornada.

Cómo llegar a Tigre

En tren : línea Mitre ramal Tigre , desde Retiro (aprox. 50 minutos).

En auto : Acceso Norte hasta Panamericana y luego ramal Tigre.

En colectivo: varias líneas conectan CABA con el centro de Tigre.

Ideal para quienes buscan: una escapada rápida, sin auto y con múltiples opciones.

3. Chascomús: laguna, calma y atardeceres inolvidables

Chascomús es sinónimo de tranquilidad. Ubicada a unos 120 km de Buenos Aires, es perfecta para quienes desean desconectar del ruido urbano y disfrutar de la naturaleza.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Qué hacer en Chascomús

Caminar, andar en bici o descansar junto a la Laguna de Chascomús

Tomar mate en la costanera

Visitar el Centro Cultural Vieja Estación

Probar la repostería típica en confiterías históricas

Es un destino ideal para un paseo relajado, sin prisas y con espíritu de pueblo.

Cómo llegar a Chascomús

En auto : tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. El viaje dura cerca de 1 hora y media.

En tren : servicios desde Plaza Constitución.

En micro: varias empresas conectan Buenos Aires con Chascomús diariamente.

Ideal para quienes buscan: naturaleza, descanso y paisajes abiertos.

Consejos para disfrutar una escapada de un día

Salir temprano para aprovechar mejor el destino

Revisar el estado del tránsito antes de volver

Llevar efectivo para ferias o comercios locales

Evitar horarios pico en rutas el último día del fin de semana largo

Escapadas cerca de Buenos Aires: no hace falta ir lejos para desconectar

Estos tres destinos demuestran que no es necesario viajar largas horas para disfrutar del fin de semana largo. San Antonio de Areco, Tigre y Chascomús ofrecen propuestas diferentes, accesibles y perfectas para ir y volver en el día desde Buenos Aires.

Si estás buscando ideas de viajes cortos cerca de Buenos Aires, cualquiera de estas opciones garantiza una experiencia distinta, ideal para recargar energías y volver a casa el mismo día.