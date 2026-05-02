Escapadas perfectas: tres destinos cerca de Buenos Aires para ir y volver en el día con buena gastronomía y aire libre asegurados
Estos tres destinos son ideales para ir y volver en el día y aprovechar al máximo el fin de semana largo entre naturaleza, historia y buena gastronomía.
Cuando llega un fin de semana largo, muchas personas buscan un plan distinto sin alejarse demasiado ni gastar una fortuna. En ese contexto, las escapadas cerca de Buenos Aires para ir y volver en el día se convierten en la mejor opción para cortar con la rutina, disfrutar del aire libre y volver renovados.
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hay destinos que combinan naturaleza, historia, gastronomía y tranquilidad, ideales para aprovechar incluso un solo día. Estos son tres lugares perfectos para una escapada express durante el fin de semana largo.
1. San Antonio de Areco: tradición gaucha y espíritu de pueblo
San Antonio de Areco es uno de los pueblos turísticos más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. A poco más de 110 km de CABA, ofrece un ambiente relajado, calles empedradas y una fuerte identidad criolla.
Qué hacer en San Antonio de Areco
- Recorrer el casco histórico y sus pulperías tradicionales
- Caminar por la costanera del río Areco
- Visitar el Museo Ricardo Güiraldes
- Disfrutar de un almuerzo criollo con asado o pastas caseras
Durante los fines de semana largos suele haber ferias de artesanos y propuestas culturales, lo que lo vuelve aún más atractivo.
Cómo llegar a San Antonio de Areco
- En auto: tomar la Ruta Nacional 8 desde Buenos Aires. El viaje dura alrededor de 1 hora y media.
- En colectivo: desde la Terminal de Retiro salen micros directos con varias frecuencias diarias.
Ideal para quienes buscan: tradición, historia y buena gastronomía.
2. Tigre: río, naturaleza y múltiples actividades
A solo 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre es uno de los destinos más elegidos para una escapada de día. Su cercanía y variedad de planes lo convierten en una opción ideal para todos los públicos.
Qué hacer en Tigre
- Navegar por el Delta del Paraná en lancha o catamarán
- Recorrer el Puerto de Frutos
- Visitar el Museo de Arte Tigre
- Almorzar en restaurantes con vista al río
Tigre permite combinar naturaleza, cultura y compras en una sola jornada.
Cómo llegar a Tigre
- En tren: línea Mitre ramal Tigre, desde Retiro (aprox. 50 minutos).
- En auto: Acceso Norte hasta Panamericana y luego ramal Tigre.
- En colectivo: varias líneas conectan CABA con el centro de Tigre.
Ideal para quienes buscan: una escapada rápida, sin auto y con múltiples opciones.
3. Chascomús: laguna, calma y atardeceres inolvidables
Chascomús es sinónimo de tranquilidad. Ubicada a unos 120 km de Buenos Aires, es perfecta para quienes desean desconectar del ruido urbano y disfrutar de la naturaleza.
Qué hacer en Chascomús
- Caminar, andar en bici o descansar junto a la Laguna de Chascomús
- Tomar mate en la costanera
- Visitar el Centro Cultural Vieja Estación
- Probar la repostería típica en confiterías históricas
Es un destino ideal para un paseo relajado, sin prisas y con espíritu de pueblo.
Cómo llegar a Chascomús
- En auto: tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. El viaje dura cerca de 1 hora y media.
- En tren: servicios desde Plaza Constitución.
- En micro: varias empresas conectan Buenos Aires con Chascomús diariamente.
Ideal para quienes buscan: naturaleza, descanso y paisajes abiertos.
Consejos para disfrutar una escapada de un día
- Salir temprano para aprovechar mejor el destino
- Revisar el estado del tránsito antes de volver
- Llevar efectivo para ferias o comercios locales
- Evitar horarios pico en rutas el último día del fin de semana largo
Escapadas cerca de Buenos Aires: no hace falta ir lejos para desconectar
Estos tres destinos demuestran que no es necesario viajar largas horas para disfrutar del fin de semana largo. San Antonio de Areco, Tigre y Chascomús ofrecen propuestas diferentes, accesibles y perfectas para ir y volver en el día desde Buenos Aires.
Si estás buscando ideas de viajes cortos cerca de Buenos Aires, cualquiera de estas opciones garantiza una experiencia distinta, ideal para recargar energías y volver a casa el mismo día.