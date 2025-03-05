Quebradas de aguas cristalinas y turismo histórico: el rincón soñado de La Rioja perfecto para hacer una escapada

Este destino es ideal para vacacionar o hacer una escapada de fin de semana y descansar disfrutando de la naturaleza.

San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja

Planear una escapada dentro de la Argentina es muy fácil debido a que, al ser un país tan grande, cada rincón es ideal para conocer y disfrutar. En el norte del país, hay un lugar poco conocido con aguas cristalinas y paisajes increíbles ideal para un fin de semana largo o unas mini vacaciones en familia.

Este lugar se encuentra en La Rioja y se llama San Blas de los Sauces, un destino perfecto para aquellos turistas que quieran desconectarse del bullicio de la ciudad y descansar disfrutando de la paz, la tranquilidad y el silencio natural.

Este destino queda a poco menos de 1000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el viaje, que son un poco más de 10 horas en auto, es ideal para ir haciendo paradas y disfrutando de las “postales” que ofrece el camino.

San Blas de los Sauces es una pequeña pero pintoresca localidad rodeada de un entorno rural impresionante con montañas, árboles tupidos y grandes senderos para caminar por la naturaleza. El clima, generalmente seco y soleado, es ideal para los turistas que aman estar bajo las nubes blancas y hacer picnics en la orilla del río Los Sauces, con sus impresionantes quebradas y ollas.

Qué hacer en San Blas de los Sauces

Además de disfrutar del paisaje y de las actividades típicas de camping, los turistas pueden visitar las ruinas incaicas e iglesias coloniales, que reflejan la historia de la zona. Además, durante la época de verano, la región se convierte en un punto de referencia para aquellos que buscan cultura, historia y descansos bajo el sol.

Uno de los grandes atractivos del lugar es el Dique la Ciénaga, una represa que se encuentra a pocos kilómetros del pueblo. Allí se puede pescar, hacer kayak o simplemente tomar mate en la orilla del dique disfrutando de la naturaleza.

Además, la región ofrece rutas de senderismo para explorar la naturaleza y observar la vida silvestre que habita en la zona sin alterar su hábitat natural, ya que no se puede tirar basura ni sacar flores o árboles del camino.

Cómo llegar a San Blas de los Sauces desde CABA

Para llegar a La Rioja desde CABA en auto, primero hay que tomar la Ruta Nacional 9 hacia el noroeste. Luego, continuas por esta ruta hasta llegar a Córdoba, donde hay que desviarse hacia la Ruta Nacional 38, que te llevará directamente a La Rioja Capital. El trayecto en automóvil tiene una distancia aproximada de 1,150 km, lo que puede llevar entre 13 y 15 horas.