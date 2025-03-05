Quebradas de aguas cristalinas y turismo histórico: el rincón soñado de La Rioja perfecto para hacer una escapada

Este destino es ideal para vacacionar o hacer una escapada de fin de semana y descansar disfrutando de la naturaleza.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 5 de marzo de 2025, 12:45
San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja
San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja

Planear una escapada dentro de la Argentina es muy fácil debido a que, al ser un país tan grande, cada rincón es ideal para conocer y disfrutar. En el norte del país, hay un lugar poco conocido con aguas cristalinas y paisajes increíbles ideal para un fin de semana largo o unas mini vacaciones en familia.

Este lugar se encuentra en La Rioja y se llama San Blas de los Sauces, un destino perfecto para aquellos turistas que quieran desconectarse del bullicio de la ciudad y descansar disfrutando de la paz, la tranquilidad y el silencio natural.

San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja
San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja

Este destino queda a poco menos de 1000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el viaje, que son un poco más de 10 horas en auto, es ideal para ir haciendo paradas y disfrutando de las “postales” que ofrece el camino.

San Blas de los Sauces es una pequeña pero pintoresca localidad rodeada de un entorno rural impresionante con montañas, árboles tupidos y grandes senderos para caminar por la naturaleza. El clima, generalmente seco y soleado, es ideal para los turistas que aman estar bajo las nubes blancas y hacer picnics en la orilla del río Los Sauces, con sus impresionantes quebradas y ollas.

También podría interesarte

Aunque no lo creas, existe: dónde queda el famoso bodegón que vende pastas exquisitas a tan solo $5.000

Aunque no lo creas, existe: dónde queda el famoso bodegón que vende pastas exquisitas a tan solo $5.000

Quién era Sarah Mariela Voloj de Mendelson, la argentina que murió en el atentado en Jerusalén

Quién era Sarah Mariela Voloj de Mendelson, la argentina que murió en el atentado en Jerusalén

San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja
San Blas de los Sauces. Fuente: Turismo La Rioja

Qué hacer en San Blas de los Sauces

Además de disfrutar del paisaje y de las actividades típicas de camping, los turistas pueden visitar las ruinas incaicas e iglesias coloniales, que reflejan la historia de la zona. Además, durante la época de verano, la región se convierte en un punto de referencia para aquellos que buscan cultura, historia y descansos bajo el sol.

Uno de los grandes atractivos del lugar es el Dique la Ciénaga, una represa que se encuentra a pocos kilómetros del pueblo. Allí se puede pescar, hacer kayak o simplemente tomar mate en la orilla del dique disfrutando de la naturaleza.

Además, la región ofrece rutas de senderismo para explorar la naturaleza y observar la vida silvestre que habita en la zona sin alterar su hábitat natural, ya que no se puede tirar basura ni sacar flores o árboles del camino.

Cómo llegar a San Blas de los Sauces desde CABA

Para llegar a La Rioja desde CABA en auto, primero hay que tomar la Ruta Nacional 9 hacia el noroeste. Luego, continuas por esta ruta hasta llegar a Córdoba, donde hay que desviarse hacia la Ruta Nacional 38, que te llevará directamente a La Rioja Capital. El trayecto en automóvil tiene una distancia aproximada de 1,150 km, lo que puede llevar entre 13 y 15 horas.