El pueblo rural de 100 habitantes que deberías conocer si querés relajarte sin gastar de más: cómo llegar

Si buscás un lugar cercano para descansar y disfrutar de la naturaleza sin preocuparte por el presupuesto, este destino es el ideal. Conocé qué ofrece y por qué es ideal para una escapada de fin de semana.

Relmo, en La Pampa. Foto: X / @gui10road.

En la provincia de La Pampa, a tan solo unos 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Relmo, un pequeño pueblo de 100 habitantes que se convirtió, poco a poco, en uno de los destinos más pintorescos y tranquilos de la Argentina.

Ideal para aquellos que buscan escapar de la rutina y del ruido de la ciudad, este encantador lugar ofrece un ambiente relajado, rodeado de naturaleza y una serie de atractivos únicos que lo convierten en un lugar especial para los viajeros.

Relmo, en La Pampa. Foto: Facebook / Asociación Internacional de Skateboarding de Relmo.

Fundado en 1908, Relmo tiene un nombre que refleja la belleza del paisaje local. Su nombre proviene de la palabra originaria “relmú”, que significa “arco iris”, un nombre que resuena en la paleta de colores que adorna sus casas y edificios.

A lo largo de sus tranquilas calles, los visitantes pueden admirar las viviendas pintadas en infinidad de tonos, que combinan con el verde de la naturaleza que hay alrededor. El pueblo fue originalmente conocido como De Marchi, en honor a los hermanos Silvestre y Carlos De Marchi, quienes donaron las tierras en las que se construyó el pueblo.

Una de las estructuras más antiguas del lugar es la estación de tren, inaugurada en su época, pero que hoy ya no está en funcionamiento. Sin embargo, la estación sigue presente, transformada en una vivienda particular que mantiene su arquitectura original.

En parte gracias a su pequeño tamaño, Relmo conserva la paz y la calma que lo convierten en un destino perfecto para aquellos que desean desconectar de la rutina. La plaza central del pueblo, adornada con esculturas talladas en árboles secos, se erige como uno de los principales atractivos turísticos.

Estas esculturas representan figuras de la historia argentina, nacionales, espirituales y locales, lo que da cuenta de la identidad cultural del pueblo.

Cómo llegar a Relmo, en La Pampa

Relmo se encuentra en el departamento de Quemú Quemú, en el norte de La Pampa, cerca del límite con la provincia de Buenos Aires. Con una población que no supera los 100 habitantes, este pequeño pueblo es una opción ideal para quienes buscan e sumergirse en un entorno de serenidad y contacto con la naturaleza.

El acceso al pueblo es sencillo. Desde Buenos Aires, basta tomar el Acceso Oeste hasta Luján, luego seguir por la Ruta Nacional 5 en dirección oeste, cruzar el límite provincial en Catriló y tomar la Ruta Provincial 1. En unos 18 kilómetros más, se llega a Relmo.