Un paseo entre senderos y mariposas: la reserva natural cerca de CABA que es ideal para visitar en familia

Se trata de un espacio protegido de 7 hectáreas que invita a recorrer senderos señalizados, conocer especies nativas de plantas y animales, y disfrutar de un momento de desconexión. La entrada es libre y gratuita.

Ecoparque- Reserva Natural de San Fernando Foto: San Fernando Municipio

En medio del crecimiento urbano y el ritmo acelerado del Conurbano bonaerense, la Reserva Ecológica Educativa de San Fernando se presenta como un refugio natural para quienes buscan conectar con un ambiente distinto pero sin alejarse demasiados kilómetros.

Este espacio de siete hectáreas, ubicado entre el Tren de la Costa y la ribera del río Luján, combina educación ambiental, preservación ecológica y entretenimiento, todo en un mismo lugar que es ideal para escapadas en familia.

Este espacio combina educación ambiental, preservación ecológica y entretenimiento Foto: San Fernando Municipio

Sus senderos invitan a caminar entre árboles nativos como la Anacahuita o la Santa Lucía, al tiempo que es posible cruzarse con carpinchos, comadrejas o aves como las garzas y los churrinches. Las visitas se realizan de jueves a domingos y feriados, de 9 a 18 horas, con entrada gratuita.

Uno de los sectores más destacados es el corredor de mariposas, donde pueden observarse ejemplares de hasta diez especies características de la provincia de Buenos Aires, como la Monarca o la Bandera Argentina. Estas conviven con plantas hospederas cuidadosamente preservadas, como la Marcela, el Coronillo o el Cafecillo, fundamentales para su ciclo de vida.

No está permitido ingresar con mascotas, alimentar animales ni alterar su entorno natural Foto: San Fernando Municipio

La reserva también puede recorrerse en bicicleta: hay senderos especialmente acondicionados y estaciones con herramientas básicas, infladores y bicicleteros. Quienes prefieran un descanso pueden acercarse a la laguna interna o instalarse en el área de descanso con vista al río Luján, que cuenta con mesas y bancos.

A diferencia de otros espacios públicos, aquí no hay cestos de basura. El municipio implementó una política de residuos cero: cada visitante debe llevarse consigo lo que consume. No está permitido ingresar con mascotas, alimentar animales ni alterar su entorno natural. Además, se solicita evitar gritos o ruidos molestos para no interferir en el comportamiento de las especies.

Cómo llegar a la Reserva Natural de San Fernando

El acceso principal se encuentra en la intersección de Almirante Brown y Verminio Servetto. La reserva es de fácil acceso en tren (líneas Mitre y Tren de la Costa), en colectivo (líneas 60, 203 y 365) y en auto. También cuenta con espacios para dejar bicicletas.