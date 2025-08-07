Feriado agosto 2025: cuánto sale viajar a Mar del Plata durante el fin de semana largo

Con varios descuentos y precios accesibles, el tren se presenta como una alternativa ideal, al igual que los micros de larga distancia.

Vista panorámica de Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

El próximo fin de semana largo de agosto, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, está muy cerca y miles de personas ya comenzaron a planificar escapadas y viajes para aprovechar unos días de descanso.

En este contexto, el tren de larga distancia que une la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata se convierte en una de las opciones más elegidas por su comodidad y tarifas accesibles, al igual que los viajes en micro de larga distancia.

La venta de pasajes para el mes de agosto en el servicio Plaza Constitución - Mar del Plata ya está habilitada. Además, informó sobre los precios de los pasajes, así como las promociones y descuentos disponibles.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA (Martín Marinucci)

Mar del Plata en agosto: tarifas y descuentos disponibles para el tren de larga distancia

El costo de los pasajes varía según la categoría del servicio:

Primera clase: $ 22.500

Pullman: $ 27.000

Además, se encuentran vigentes diversos descuentos:

Jubilados y pensionados: 40% de descuento.

Menores de 3 años: viajan sin cargo.

Niños de 3 a 12 años: 50% de descuento.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): las personas con discapacidad tienen derecho a un pasaje sin cargo presentando su DNI, Certificado original y vigente de Discapacidad. Podrán viajar con un acompañante sin cargo, si está especificado en el certificado o credencial. Lo podrá gestionar un tercero con la documentación requerida al titular.

Compra online: 10% de descuento en la web oficial de Trenes Argentinos.

Los pasajes, además de forma online, se pueden adquirir en las boleterías habilitadas.

Mar del Plata: tarifas de micros para agosto 2025

Para viajar a Mar del Plata en micro desde la terminal de Liniers, Dellepiane o Retiro, las tarifas aproximadas son las siguientes:

Promo Ejecutivo: $ 27.500

Cama Premium: $ 50.000

Promo Semicama: $ 25.000

Micros de larga distancia. Foto: NA.

Qué fines de semana largos quedan este 2025