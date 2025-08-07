Feriado agosto 2025: cuánto sale viajar a Mar del Plata durante el fin de semana largo
El próximo fin de semana largo de agosto, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, está muy cerca y miles de personas ya comenzaron a planificar escapadas y viajes para aprovechar unos días de descanso.
En este contexto, el tren de larga distancia que une la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata se convierte en una de las opciones más elegidas por su comodidad y tarifas accesibles, al igual que los viajes en micro de larga distancia.
La venta de pasajes para el mes de agosto en el servicio Plaza Constitución - Mar del Plata ya está habilitada. Además, informó sobre los precios de los pasajes, así como las promociones y descuentos disponibles.
Mar del Plata en agosto: tarifas y descuentos disponibles para el tren de larga distancia
El costo de los pasajes varía según la categoría del servicio:
También podría interesarte
- Primera clase: $ 22.500
- Pullman: $ 27.000
Además, se encuentran vigentes diversos descuentos:
- Jubilados y pensionados: 40% de descuento.
- Menores de 3 años: viajan sin cargo.
- Niños de 3 a 12 años: 50% de descuento.
- Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): las personas con discapacidad tienen derecho a un pasaje sin cargo presentando su DNI, Certificado original y vigente de Discapacidad. Podrán viajar con un acompañante sin cargo, si está especificado en el certificado o credencial. Lo podrá gestionar un tercero con la documentación requerida al titular.
- Compra online: 10% de descuento en la web oficial de Trenes Argentinos.
Los pasajes, además de forma online, se pueden adquirir en las boleterías habilitadas.
Mar del Plata: tarifas de micros para agosto 2025
Para viajar a Mar del Plata en micro desde la terminal de Liniers, Dellepiane o Retiro, las tarifas aproximadas son las siguientes:
- Promo Ejecutivo: $ 27.500
- Cama Premium: $ 50.000
- Promo Semicama: $ 25.000
Qué fines de semana largos quedan este 2025
- Aniversario del General San Martín: del viernes 15 al domingo 17 de agosto.
- Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
- Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.