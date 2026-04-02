Repartirán un huevo de Pascua de 100 kilos. Foto: LujándeCuyo.gob

Luján de Cuyo, en Mednoza se prepara para un fin de semana de Pascua con una propuesta abierta a toda la comunidad. Bajo el nombre “Pascuas en el ferri”, el municipio organiza un encuentro al aire libre que combinará feria, espectáculos y actividades recreativas en pleno centro, con el cierre perfecto: se repartirá un huevo gigante de 100 kilos.

La cita será en el Parque Humberto Ferri, ubicado en la intersección de Chiclana y Azcuénaga, un espacio histórico que durante dos días se convertirá en un punto de reunión para vecinos y visitantes. La entrada será libre y gratuita.

Pascuas en Luján de Cuyo Foto: LujándeCuyo.gob

Chocolate artesanal y feria de emprendedores locales

Uno de los ejes del evento será la carpa de chocolateros artesanales, donde productores locales ofrecerán huevos de Pascua, bombones, figuras y elaboraciones especiales. El chocolate, protagonista indiscutido de la celebración, marcará el pulso de ambas jornadas.

La propuesta se completa con una feria de artesanos y emprendedores, que reunirá productos de diseño, objetos decorativos, indumentaria, regalos y opciones gastronómicas. El objetivo es impulsar el consumo local y dar visibilidad a las iniciativas de la región.

Shows, juegos y propuestas para el público infantil

Habrá además espectáculos y actividades recreativas pensadas para todas las edades, con especial foco en el público infantil. Shows artísticos, animaciones y juegos transformarán el parque en un espacio dinámico para compartir en familia.

El domingo llegará el momento más esperado del fin de semana. Frente al público, se compartirá un huevo gigante de chocolate de 100 kilos, una acción simbólica que refuerza el espíritu de encuentro y celebración propio de la Pascua.

La iniciativa busca también revalorizar el uso del espacio público como ámbito de disfrute comunitario. En un entorno cuidado y accesible, la propuesta invita a frenar la rutina y encontrarse. Las actividades comenzarán el sábado 4 de abril, de 10 a 22, y continuarán el domingo 5, de 17 a 22, con una franja horaria amplia para recorrer el evento con calma.

Con una agenda pensada para grandes y chicos, Pascuas en el Ferri se perfila como una de las celebraciones familiares destacadas del inicio de abril en Luján de Cuyo.

Pascuas en el FerriPascuas en el Ferri Foto: lujandecuyo.gob.ar

Un evento que crece y ya es parte del calendario local

Pascuas en el Ferri se consolidó en los últimos años como una de las celebraciones familiares más convocantes de Luján de Cuyo. Ediciones anteriores superaron los 5.000 asistentes durante dos jornadas, un dato que explica por qué el evento dejó de ser una actividad puntual para transformarse en una cita esperada dentro del calendario cultural y recreativo del departamento.

Ese crecimiento se refleja también en la escala de la feria: más expositores, mayor diversidad de propuestas y una agenda pensada para públicos de distintas edades. El Parque Humberto Ferri vuelve a funcionar como escenario central, reforzando su rol como espacio público clave para actividades masivas y encuentros comunitarios.

Un motor para emprendedores y producción artesanal

La feria no solo convoca a vecinos y turistas: también es una vidriera para emprendedores y chocolateros locales. La organización prioriza la producción artesanal y exige requisitos vinculados a la seguridad alimentaria, lo que eleva el estándar del evento y fortalece la confianza del público en los productos que se ofrecen.

Para muchos pequeños productores, Pascuas en el Ferri representa una oportunidad concreta de comercialización directa, en una fecha clave del año. La iniciativa municipal articula consumo, identidad local y trabajo independiente, convirtiendo la celebración en una herramienta de impulso económico además de un plan recreativo para las familias.