Más de 50 stands gastronómicos, shows en vivo y artesanías locales: así será la Fiesta de la Comida al Disco con entrada gratis
Llega una de las propuestas gastronómicas más convocantes del otoño con producción local, entretenimiento y una ubicación que combina costanera, laguna y cercanía con grandes centros urbanos.
El domingo 19 de abril llega una nueva edición de la Fiesta de la Comida al Disco. La convocatoria es de 12 a 00, en el Predio La Aguada, a orillas de la Laguna de Monte.
Con masterclass de cocina, paseo de emprendedores, artesanos y juegos infantiles, el municipio confirmó que la propuesta será con entrada libre y gratuita en el marco del fin de semana extra largo de Semana Santa.
Además, el evento tendrá una programación pensada para pasar el día completo junto a la laguna con shows en vivo y más de 50 stands con propuestas de cocina al disco.
Se trata de una opción ideal para quienes estén pensando en una escapada de cercanía ya que el sitio turístico municipal remarca que Monte está a una hora de CABA y de La Plata, un punto que refuerza su perfil de plan breve para ir y volver en el día o estirar la salida durante el fin de semana.
Actividades y propuestas de la Fiesta de la Comida al Disco
La programación oficial difundida por el municipio incluye:
- Más de 50 stands con propuestas de cocina al disco
- Shows en vivo
- Masterclass de cocina
- Paseo de emprendedores y artesanos locales
- Juegos infantiles
- Entrada libre y gratuita
En la web oficial del evento, la Municipalidad destacó que la edición 2025 reunió a más de 12.000 personas, una cifra que funciona como antecedente inmediato y ayuda a explicar la expectativa alrededor de la convocatoria de este año.
- Fecha: domingo 19 de abril
- Horario: de 12 a 00
- Lugar: Predio La Aguada, San Miguel del Monte
- Entrada: gratuita