Más de 50 stands gastronómicos, shows en vivo y artesanías locales:

Vuelve la Fiesta de la Comida al Disco con entrada gratis, shows y más de 50 stands Foto: Gentileza/Municipalidad de San Miguel del Monte

El domingo 19 de abril llega una nueva edición de la Fiesta de la Comida al Disco. La convocatoria es de 12 a 00, en el Predio La Aguada, a orillas de la Laguna de Monte.

Con masterclass de cocina, paseo de emprendedores, artesanos y juegos infantiles, el municipio confirmó que la propuesta será con entrada libre y gratuita en el marco del fin de semana extra largo de Semana Santa.

Vuelve la Fiesta de la Comida al Disco con entrada gratis, shows y más de 50 stands Foto: Gentileza/Municipalidad de San Miguel del Monte

Además, el evento tendrá una programación pensada para pasar el día completo junto a la laguna con shows en vivo y más de 50 stands con propuestas de cocina al disco.

Se trata de una opción ideal para quienes estén pensando en una escapada de cercanía ya que el sitio turístico municipal remarca que Monte está a una hora de CABA y de La Plata, un punto que refuerza su perfil de plan breve para ir y volver en el día o estirar la salida durante el fin de semana.

Actividades y propuestas de la Fiesta de la Comida al Disco

La programación oficial difundida por el municipio incluye:

Más de 50 stands con propuestas de cocina al disco

Shows en vivo

Masterclass de cocina

Paseo de emprendedores y artesanos locales

Juegos infantiles

Entrada libre y gratuita

En la web oficial del evento, la Municipalidad destacó que la edición 2025 reunió a más de 12.000 personas, una cifra que funciona como antecedente inmediato y ayuda a explicar la expectativa alrededor de la convocatoria de este año.

Vuelve la Fiesta de la Comida al Disco con entrada gratis, shows y más de 50 stands Foto: Gentileza/Municipalidad de San Miguel del Monte