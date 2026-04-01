La Ciudad de Buenos Aires celebra la Pascua 2026 con actividades gratuitas:

Pascua en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la llegada de la Pascua 2026 con varios días de actividades gratuitas, pensadas para disfrutar en familia al aire libre. Este año, la celebración llega con el Paseo de Pascuas y eventos en diferentes plazas y anfiteatros porteños.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, CABA se transformará para uno de los mayores eventos del calendario litúrgico cristiano. Entre las distintas actividades, se destacan talleres artísticos, juegos, artistas itinerantes, puestos gastronómicos y shows de música en vivo. A continuación, el cronograma completo.

Pascuas en la Ciudad. Foto: GCBA

Pascuas en la Ciudad: la lista completa de actividades gratis

Pascuas en el anfiteatro

El viernes 3 de abril, de 15 a 19, tendrá lugar una jornada especial para jóvenes en el Anfiteatro Plaza Monseñor De Andrea, ubicado en Av. Córdoba y Jean Jaures.

Se trata de un festival con talleres gráficos y de dibujo, laboratorio sonoro, orquestas juveniles y los shows en vivo de la mano de Mora García Médici y Mía Folino.

Paseo de Pascuas

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, en la Plaza Sicilia, las familias podrán disfrutar del Paseo de Pascuas, un recorrido temático para descubrir y celebrar este fin de semana especial.

De 13 a 18 horas, habrá un Jardín de Pascuas con propuestas pensadas para los más chicos: dos escenarios con música en vivo, un espectacular desfile, intervenciones de artistas itinerantes y un espacio gastronómico.

Pascuas en la Ciudad. Foto: GCBA

Pascuas en las plazas

Del viernes 3 al domingo 5, Plaza Irlanda (Caballito), Plaza Arenales (Devoto) y Plaza Mafalda (Colegiales) serán epicentros de propuestas para toda la familia: desde las 15 hasta las 19, habrá talleres artísticos, juegos para todas las edades, artistas itinerantes y espacios gastronómicos. Además, cada jornada cerrará con shows de música en vivo.