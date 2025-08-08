El rey de la pastelería: el pueblo que está a 60 minutos de CABA y se destaca por sus artesanales recetas

Las masas finas, medialunas de manteca, tortas caseras y los alfajores, elaborados con tradicionales fórmulas, son un verdadero imán para sus visitantes. Conocé de cuál se trata y cómo llegar a él.

La laguna de Manzanares. Foto: Pilar a Diario.

Las escapadas son una excelente opción para pasar un fin de semana con la familia, conectar con la naturaleza y disfrutar de un lindo gusto gastronómico sin viajar muy lejos dentro de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta esto, a solo 60 minutos de CABA, situado en el partido de Pilar, se encuentra un pequeño pueblo que se ganó el corazón de muchos visitantes por su artesanal propuesta gastronómica.

Se trata de Manzanares, que se caracteriza por sus paisajes de llanura típicos de la pampa, con amplios campos verdes, arboledas añejas y cielos despejados que invitan al descanso visual.

La localidad de Manzanares, en Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Este pueblito conserva tradicionales costumbres bonaerenses, como celebraciones religiosas en su iglesia principal, ferias de productos regionales y festivales criollos, entre otras actividades.

El visitante puede recorrer sus calles tranquilas, disfrutar de circuitos gastronómicos y participar de caminatas rurales. En sus alrededores, abundan casas de campo que invitan a vivir una experiencia rural inmersiva.

La pastelería artesanal, el toque distintito de Manzanares

La oferta de pastelería artesanal se convirtió en un verdadero imán para los visitantes. Las masas finas, medialunas de manteca, tortas caseras y los alfajores son elaboradas con recetas tradicionales.

Manzanares es reconocido por su amplio abanico de gastronomía artesanal. Foto: Diario de Pilar.

De esta manera, cada fin de semana, cafeterías y casas de té reciben a familias y grupos de amigos que buscan una merienda diferente, rodeada de naturaleza y tranquilidad lejos del ruido de Buenos Aires.

¿Cómo llegar a Manzanares?

Desde CABA, se puede tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 8) hasta el acceso a Pilar y, luego, continuar por caminos internos hacia la localidad.

Además, se encuentra cerca de destinos turísticos reconocidos como Capilla del Señor, Luján y San Antonio de Areco, permitiendo planificar una ruta más amplia de turismo rural.