Para salir a pesar del frío: un evento mezcla choripanes y 2x1 en fernet en plena vereda en la Ciudad de Buenos Aires

Este sábado 9 de agosto, un restaurante ofrecerá distintas variedades de platos, junto con bebidas para disfrutar en plena calle.

Choripanes y fernet en un evento gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram xchorix

La Ciudad de Buenos Aires suele ofrecer una importante variedad gastronómica para ir a disfrutar de platos y bebidas. Este fin de semana no es la excepción, ya que cuenta con un evento que mezcla comida y fernet, con un 2x1 que tienta a sus visitantes.

Dónde conseguir 2x1 en fernet este sábado 9 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de “Muy rico todo”, que se llevará adelante en Chori, un restaurante que está ubicado en Thames 1653, Palermo. El evento se llevará a cabo este sábado 9 de agosto, con distintas propuestas.

"Muy rico todo", evento gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram xchorix

Este evento comenzará a las 13 y finalizará a las 17, con la particularidad de que se realizará en plena calle, con música en vivo y distintas mesas distribuidas para disfrutar en compañía o soledad.

Además de las variedades de choripanes que se ofrecerán a los visitantes, habrá un 2x1 en fernet que resulta difícil de rechazar este sábado.

“Un mediodía relajado, con espíritu de previa extendida, pensado para brindar entre amigos, comer con la mano y repetir sin culpa”, detalla el sitio de la Ciudad de Buenos Aires sobre el evento que se desarrollará en Palermo.

Uno de los choripanes que ofrecen en el evento "Muy rico todo" de Chori. Video: Instagram xChorix.

El menú de “Muy rico todo” en Palermo

Chori de cancha : chorizo de cerdo con chimichurri.

Chori el porteño : chorizo de ternera en pan de campo, con rúcula, cebolla crispy, provoleta, morrón asado y mayonesa de ajo.

Matrimonio : chori morci en pan figazza, con salsa criolla y mayonesa chimichurri.

Papas fritas.

Más información sobre “Muy rico todo” en Chori

Dia : sábado 9 de agosto.

Horario : 13 a 17 h.

Dirección : restaurante Chori (Thames 1653, CABA).

Entrada: libre y sin costo.

Cafecito BA en Recoleta: todo lo que tenés que saber de la feria de café

Este popular evento vuelve a la Ciudad de Buenos Aires y esta vez se desarrollará en la Plaza de la Flor, en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta.

Cafe, salidas, aire libre, turismo, Buenos Aires Foto: GCBA

Nuevamente, habrá 25 puestos gastronómicos que ofrecerán cafés de especialidad, así como también propuestas dulces y saladas para todos los gustos.

Cafecito BA se desarrollará este sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 10 a 18.