No es Roma ni Tokio: cuál es la ciudad de América Latina que fue elegida como la mejor del mundo

Esta mezcla de belleza arquitectónica, cultura e historia atrae a miles de turistas, a quienes encandila por la atención de los locales, la calidad de los servicios turísticos, y la oferta gastronómica. Conocéla.

Guanajuato, México. Foto: Unsplash.

A través de su encuesta anual “World’s Best Awards”, donde miles de lectores califican sus experiencias de viaje, “Travel + Leisure” eligió las ciudades más destacadas del mundo. En este marco, una de América Latina se ubicó en lo más alto por su turismo cultural.

¿De cuál se trata? San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato (México). El emblema de San Miguel de Allende es la Parroquia de San Miguel Arcángel, cuya imponente arquitectura es un ícono de la ciudad mexicana.

La Parroquia de San Miguel Arcángel en Guanajuato, México. Foto: Unsplash.

Asimismo, se destaca el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que aporta una dimensión histórica y espiritual única.

Esta mezcla de belleza arquitectónica, cultura e historia atrae a miles de turistas, a quienes encandila por la: atención de los locales; calidad de los servicios turísticos; y oferta gastronómica.

Las calles de Guanajuato, México. Foto: Unsplash.

Estas características hacen que la ciudad de San Miguel de Allende sea un destino soñado para quienes buscan sumergirse en la riqueza del México colonial y disfrutar de un vibrante ambiente artístico.

Las 3 mejores ciudades del mundo, según “Travel + Leisure”

Por segundo año consecutivo, San Miguel de Allende se coronó como la mejor ciudad del mundo, ubicándose por encima de dos grandes históricos destinos:

Chiang Mai (Tailandia) : famosa por sus históricos templos y su tradicional cultura.

Tokio (Japón): una metrópoli moderna que combina tecnología y tradición.

Atardecer en Guanajuato, México. Foto: Unsplash.

Otras ciudades del mundo que se destacan por su riqueza cultural y turística