Dos barcos militares de Japón llegan a Buenos Aires: dónde y cuándo pueden visitarse de forma gratuita

Los buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa estarán abiertos al público y ofrecerán diferentes actividades culturales a sus visitantes. Durante su recorrido, la flota asiática visitará 11 puertos en 7 países de América.

Los barcos japoneses Kashima y Shimanaze. Foto: X @JapanEmb_Arg

Los barcos militares Kashima y Shimanaze, navíos del escuadrón de entrenamiento de la la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, llegan a la Argentina. La flota permanecerá en el Apostadero Naval de Dársena Norte.

Los buques japoneses, con una tripulación de 570 personas, estarán abiertos al público y se podrán visitar el martes 19 de agosto en la Dársena Norte del Apostadero Naval.

“Esta será la 75ª edición del viaje de instrucción internacional que organiza anualmente Japón desde 1957, con el objetivo de formar a sus futuros oficiales navales y fortalecer los lazos de amistad con los países que visita”, explicaron en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina.

Será un “recorrido internacional que busca formar a los oficiales recién egresados de la Escuela de Candidatos a Oficiales. A través de experiencias prácticas de navegación y ejercicios conjuntos, se promueve su desarrollo profesional y una visión internacional”.

Los barcos japoneses Kashima y Shimanaze pueden visitarse gratuitamente el martes 19 de agosto. Foto: X @JapanEmb_Arg

La flota está liderada por el contraalmirante Hiroshi Watanabe, actual Comandante del Escuadrón de Entrenamiento de las Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, acompañado por el comandante Tadashi Ikeda, capitán del buque J.S. Kashima, y el comandante Kenichi Kojo, capitán del buque J.S. Shimakaze.

Los detalles de la visita a los barcos de Japón en Buenos Aires

La entrada a los buques es gratuita y se suspende en caso de lluvias. Se podrán visitar el martes 19, de 9:30 a 12:00 (último ingreso a las 11:00), y de 14:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30).

La tripulación japonesa de los barcos Kashima y Shimanaze. Foto: X @JapanEmb_Arg

El escuadrón japonés será parte de distintas actividades de voluntariado junto a la Armada Argentina. Este viaje de instrucción se extiende durante 153 días, con 107 jornadas en alta mar y 46 en distintos puertos.

Durante su recorrido, la flotilla visitará 11 puertos en 7 países de América y Japón donde están incluidos: Pearl Harbor (Estados Unidos), Acapulco (México), Callao (Perú), Valparaíso (Chile) y Buenos Aires. La flota seguirá camino hacia Fortaleza y Santos (Brasil); y Jacksonville y San Diego (Estados Unidos).