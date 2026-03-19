Trump bromeó ante la primera ministra de Japón para defender la ofensiva sobre Irán:

Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Salón Oval. Foto: REUTERS

Donald Trump recurrió, durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a un chiste sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial para explicar la sorpresiva ofensiva sobre Irán.

“No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción -y lo hemos hecho con gran contundencia-, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa”, explicó el presidente de Estados Unidos a un reportero nipón que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que Washington no notificara al país asiático o a los aliados sobre bombardeos.

Donald Trump y el chiste sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Salón Oval. Video: REUTERS.

“¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?”, bromeó el republicano frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. “Saben más de sorpresas que nosotros”, añadió el estadounidense.

La referencia histórica de Trump

El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawai en diciembre de 1941 no solo supuso la entrada de EE.UU. en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S, fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado (más de 2.400) en suelo nacional.

Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Salón Oval. Foto: REUTERS

Es, junto con el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar en la medida de lo posible en el marco de su relaciones diplomáticas.