Son veloces, emiten menos dióxido de carbono que los aviones y están ganando terreno como la gran alternativa para los viajes de corta y media distancia. Los trenes de alta velocidad, conocidos popularmente como “trenes bala”, ya no son una rareza tecnológica, sino una pieza clave del transporte del siglo XXI.

Se considera tren de alta velocidad a todo servicio ferroviario que supera los 200 km/h en vías adaptadas y los 250 km/h en trazados especialmente diseñados. Además de reducir tiempos de viaje, estos sistemas se consolidan como aliados en la lucha contra el cambio climático y refuerzan la conectividad entre grandes ciudades.

Aunque la tecnología está disponible a nivel global, China, Japón y varios países europeos son los que decidieron apostar fuerte por este modelo. Hoy, concentran las redes más extensas y modernas del planeta. A continuación, un repaso por los trenes comerciales más rápidos que ya están en operación.

Los 5 tren bala más rápido del mundo

1- Transrapid Maglev (China)

El tren bala Transrapid Maglev, de China. Foto: Wikipedia

Desde Shanghái parte el Transrapid Maglev, un tren de levitación magnética que alcanza hasta 460 km/h. Su velocidad promedio es de 251 km/h y une el Aeropuerto Internacional de Pudong con el distrito financiero de la ciudad en apenas ocho minutos para un trayecto de 30 kilómetros. Desarrollado junto a Siemens y ThyssenKrupp, es la primera línea comercial de este tipo en el mundo, activa desde 2004.

2- CR400AF (China)

El tren bala CR400AF, de China. Foto: Wikipedia

El gigante asiático también opera los trenes bala Fuxing, capaces de llegar a 350 km/h. Gestionados por el grupo estatal China Railway, forman parte de una red que supera los 35.000 kilómetros de vías. Uno de los modelos más emblemáticos es el CR400AF, en servicio desde 2017, que conecta grandes polos urbanos a velocidades máximas de 350 km/h.

3- ICE 3 (Alemania)

El tren bala ICE 3, de Alemania. Foto: Wikipedia

Alemania aparece en el podio con el ICE 3 (Intercity-Express 3), operativo desde el año 2000. Alcanza hasta 330 km/h y cubre rutas nacionales e internacionales como Frankfurt–Colonia–Ámsterdam, Hamburgo–Múnich y Berlín–Múnich. El proyecto fue impulsado por Deutsche Bahn con apoyo estatal, como parte de un plan estratégico de modernización ferroviaria.

4- N700 Shinkansen (Japón)

El tren bala N700 Shinkansen, de Japón. Foto: Wikipedia

Japón, pionero en este terreno, lanzó su primer Shinkansen en 1964 para unir Tokio con Nagoya y Osaka. Hoy, la red supera los 3.000 kilómetros y sus trenes alcanzan velocidades comerciales de hasta 320 km/h. Entre los modelos más avanzados está el N700, en servicio desde 2007, que recorre tramos clave como Tokio–Osaka y Osaka–Fukuoka.

5- TGV (Francia)

El tren bala TGV, de Francia. Foto: Wikipedia

Francia completa el grupo de potencias ferroviarias con el TGV (Train à Grande Vitesse). Operado por la SNCF y fabricado por Alstom, conecta Francia con Italia, España, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Los modelos más modernos (como Duplex, Réseau y Euroduplex) alcanzan 320 km/h en servicio regular.

De esta manera, los trenes bala ya no son solo una proeza técnica: son una apuesta estratégica por la movilidad rápida, limpia y eficiente en un mundo que busca reducir su huella de carbono sin resignar conectividad.