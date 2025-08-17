Una aventura de película: dónde queda el increíble cañón argentino que deslumbra a los visitantes

Este lugar es ideal para los aventureros que buscan relajarse un fin de semana largo y deslumbrarse con los imperdibles paisajes argentinos.

Cañón del Ocre Foto: Turismo La Rioja

De cara al próximo fin de semana largo, millones de argentinos se preparan para disfrutar de unos días de relax para hacer turismo, conocer nuevas ciudades y hacer turismo aventura en distintos puntos del país.

Para los fanáticos de la naturaleza y la aventura, existe un lugar especial en la provincia de La Rioja donde ambos mundos se mezclan. Se trata del oculto y maravilloso Cañón del Ocre, un sitio de muy difícil acceso pero extremadamente único.

Se encuentra a unos 80 kilómetros de Chilecito y emerge como una de las joyas naturales de la provincia, perfecta para pasar unos días de pura aventura y de disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

Este rincón está atravesado por el Río Amarillo y se encuentra a una latitud de casi 3000 metros sobre el nivel del mar y para acceder, es necesario llegar en un vehículo 4X4, ya que las rutas son bastante desafiantes y precisan de un conductor experto.

En un principio, el Cañón del Ocre era un inmenso glaciar que, con el tiempo, dio paso a un profundo estanque natural. Además de contar con una geografía espectacular, este sitio está lleno de relatos y tradiciones, ya que algunos insisten en que allí pasan cosas sobrenaturales y hasta es un punto de conexión espiritual.

El Cañón del Ocre era un inmenso glaciar que, con el tiempo, dio paso a un profundo estanque natural Foto: Google Maps

Qué hacer en el Cañón del Ocre

El Cañón del Ocre es considerado como una de las maravillas de la provincia de La Rioja y es un destino ideal para los amantes del trekking. Allí, se puede hacer una caminata hasta el llamado “Pesebre”, una obra natural que tiene un cierto parecido con la figura de la Virgen María y Jesús.

Además, los puntos más destacados del paisaje se encuentran también “Los Penitentes”, “La Lobería” y “El Castillo”, que ofrecen vistas espectaculares desde lo alto.

Se encuentra a unos 80 kilómetros de Chilecito Foto: Google Maps

Los meses ideales para visitar este increíble lugar son entre noviembre y marzo, cuando el clima no es tan hostil por la noche y las temperaturas agradables acompañan el recorrido de los senderos bajo el sol.

Para llegar al Cañón de Ocre desde la Ciudad de Buenos Aires, se deberá tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, en dirección a Córdoba. Este tramo es mayormente autopista y está en buenas condiciones y luego continuar por la Ruta Nacional 38 hacia La Rioja.