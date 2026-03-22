Aeropuerto Internacional de Singapur Changi. Foto: Instagram @changiairport

Un viaje no empieza cuando el avión despega, sino mucho antes. El paso por el aeropuerto —desde el check-in hasta el embarque— puede definir si la experiencia arranca con tranquilidad o con estrés. Por eso, la calidad de las terminales aéreas se volvió un factor cada vez más valorado por los pasajeros. En ese contexto, la consultora británica Skytrax dio a conocer su ranking 2026 con los mejores aeropuertos del mundo.

Ranking de los mejores aeropuertos del mundo 2026 según Skytrax

El listado se basa en encuestas realizadas a viajeros de distintas partes del mundo a lo largo de todo un año y evalúa aspectos clave como la organización de los controles, la limpieza, la comodidad, la señalización y la oferta de servicios, tanto gastronómicos como comerciales.

Aeropuerto Internacional de Singapur Changi. Foto: Instagram @changiairport

En esta edición, el primer puesto volvió a ser para el Aeropuerto Internacional de Singapur Changi, que mantiene su liderazgo global y suma un nuevo reconocimiento a su historial. Su propuesta, que combina eficiencia con espacios de ocio y entretenimiento, lo posiciona como uno de los más valorados por los usuarios.

Detrás aparece el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, que logró escalar posiciones respecto al año anterior. El tercer lugar quedó en manos del Aeropuerto de Haneda, en Japón, otro de los grandes referentes a nivel mundial por su puntualidad y funcionamiento.

Aeropuerto Internacional de Singapur Changi. Foto: Instagram @changiairport

El top 10 lo completan aeropuertos de gran relevancia internacional como Hong Kong, Narita (también en Japón), Charles de Gaulle en París, Fiumicino en Roma, Estambul, Múnich y Vancouver. En general, el ranking muestra un claro predominio de terminales asiáticas y europeas, que se destacan por su infraestructura moderna y altos estándares de servicio.

Por qué estos aeropuertos son los mejores del mundo

Para elaborar este ranking, Skytrax tiene en cuenta distintos indicadores vinculados a la experiencia del pasajero. Entre ellos se destacan la eficiencia en los controles de seguridad e inmigración, la limpieza de las instalaciones, la comodidad de los espacios, la señalización y la variedad de opciones gastronómicas y comerciales.

Estos factores son clave para transformar el paso por el aeropuerto en una experiencia más ágil y agradable, algo cada vez más valorado por los viajeros.

Aeropuerto Internacional de Singapur Changi. Foto: Instagram @changiairport

Los 10 mejores aeropuertos del mundo en 2026

Changi (Singapur) Incheon (Seúl, Corea del Sur) Haneda (Tokio, Japón) Hong Kong (China) Narita (Tokio, Japón) Charles de Gaulle (París, Francia) Fiumicino (Roma, Italia) Estambul (Turquía) Múnich (Alemania) Vancouver (Canadá)

Aeropuerto Internacional de Singapur Changi. Foto: Instagram @changiairport

Por otro lado, en esta oportunidad no hubo presencia argentina en la lista, lo que evidencia la distancia que todavía existe con los principales aeropuertos del mundo en términos de calidad y experiencia para el pasajero.

Más allá del destino final, este ranking confirma que el viaje también se juega en tierra: un buen aeropuerto puede hacer toda la diferencia.