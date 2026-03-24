Termas de Copahue Foto: Termas del neuquen

Las Termas de Copahue lanzaron sus tarifas de temporada 2026, con descuentos del 50% para jubilados en un complejo reconocido internacionalmente por la calidad de sus aguas volcánicas.

Este complejo termal es uno de los más reconocidos del mundo. Ubicado en plena cordillera neuquina, el centro combina tradición volcánica, atención médica y un paisaje único.

La actividad termal nace del volcán Copahue, considerado por los pueblos originarios como una fuente de energía y bienestar. Sus aguas y fangos, cargados de minerales, son valorados por sus propiedades terapéuticas y su diversidad química.

Termas de Copahue. Foto NA.

Cada verano, miles de visitantes llegan para disfrutar de baños en manantiales naturales, sesiones de vapor sulfurado y aplicaciones de fango. Muchos buscan aliviar dolencias; otros, simplemente relajarse en un entorno de montaña donde el aire puro es parte del tratamiento.

El complejo ofrece propuestas para todos los perfiles: lagunas al aire libre, hidromasajes, cabinas de vapor, masajes tradicionales y servicios estéticos. La estadía puede combinarse con circuitos antiestrés o sesiones indicadas por médicos especializados que evalúan cada caso de manera personalizada.

Las aguas se clasifican en sulfatadas, sulfuradas, ferruginosas, carbogaseosas, bicarbonatadas cálcicas y sódicas, con temperaturas que van de 29 °C a 70°C y pH variable entre 2 y 7. Su composición incluye minerales como bicarbonato, litio, calcio, magnesio y sílice.

Por sus propiedades, los tratamientos se aplican con buenos resultados en afecciones reumáticas, dermatológicas, respiratorias y digestivas. La combinación de fangos, vapores y aguas mineromedicinales forma parte del atractivo que posicionó a Copahue entre las mejores termas del mundo.

Termas de Copahue Foto: Termas del neuquen

Descuentos y beneficios para visitantes en las termas de Copahue

El Complejo Termal Copahue abre únicamente en verano debido a las condiciones climáticas extremas del invierno. La temporada vigente se extenderá hasta fines de abril, con un amplio listado de prestaciones que incluyen fangoterapia, piscinas de inmersión, hidropulsor, tanque de Hubbard, kinesiología, masoterapia, consultorios médicos, gimnasio, confitería y un área comercial.

Desde el 1 de febrero rigen los precios que se mantendrán hasta el 31 de marzo. Los baños en Laguna del Chancho y Laguna Verde, dos de las más elegidas, cuestan 18.500 pesos. El circuito para mayores, que incluye vapor, hidromasaje verde, ducha escocesa y máscara facial, tiene un valor de 56.500 pesos.

Termas de Copahue Foto: Termas del neuquen

El complejo ofrece un 50% de descuento en prestaciones termales para jubilados y pensionados, mientras que los niños de 1 a 5 años ingresan sin cargo. Los residentes también acceden a un 30% de rebaja, con excepción del servicio de hidropulsor.

“Nacidas de la milenaria actividad del volcán Copahue, las termas se han consolidado como un lugar único que combina ciencia médica, tradición y un paisaje volcánico inigualable”, destaca el Gobierno neuquino.

Con tarifas actualizadas, servicios renovados y un entorno natural que se mantiene como su mayor atractivo, Copahue sostiene su fama como uno de los centros termales más importantes de la región.

¿Cómo llegar a las Termas de Copahue?

Viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Copahue implica recorrer más de 1.400 kilómetros hacia el noroeste neuquino.

La forma más rápida es volar desde Aeroparque o Ezeiza hacia Neuquén capital, y desde allí continuar por vía terrestre. Los vuelos Buenos Aires-Neuquén duran cerca de 2 horas y hay servicios diarios. Desde el aeropuerto neuquino se puede seguir en bus, taxi o traslado privado hasta Caviahue-Copahue.