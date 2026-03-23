El pueblito de Buenos Aires que enamora a jubilados. Foto: Gemini IA.

A poco más de una hora de la ciudad de Buenos Aires, Capilla del Señor se presenta como una de las mejores opciones para jubilados que buscan cambiar el ritmo acelerado por una vida más tranquila, sin alejarse demasiado de los servicios y comodidades.

Declarado como uno de los pueblos históricos más importantes de la provincia, este rincón bonaerense posee calles empedradas, construcciones antiguas y un ambiente que invita a caminar sin apuro. Su casco histórico, bien preservado, es ideal para disfrutar de paseos al aire libre, con plazas arboladas y espacios verdes que ofrecen calma y contacto con la naturaleza.

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Calidad de vida y tranquilidad para jubilados

Uno de los principales atractivos de este destino es su ritmo de vida relajado. Lejos del ruido y el estrés de la ciudad, los días transcurren con mayor calma, algo muy valorado por quienes buscan disfrutar de una etapa más tranquila.

Capilla del Señor cuenta con servicios básicos como centros de salud, comercios, bancos y transporte público, lo que permite mantener una buena calidad de vida sin necesidad de grandes desplazamientos.

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Actividades para disfrutar sin apuro en Capilla del Señor

Para quienes disfrutan del aire libre, el pueblo ofrece múltiples opciones: caminatas, ferias artesanales, actividades culturales y eventos locales que se organizan durante todo el año. También hay propuestas gastronómicas con impronta tradicional, ideales para compartir en familia o con amigos.

Además, su cercanía con otros destinos rurales permite realizar escapadas cortas y seguir explorando la provincia.

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Qué hacer en Capilla del Señor: las atracciones imperdibles del pueblo

Capilla del Señor cuenta con diversas atracciones llenas de encanto, algunas de sus imperdibles son:

Iglesia Parroquial de Exaltación de la Cruz

Museo de Arte Sacro

Plaza San Martín

Paseo Arcoíris

El Miralejos

Museo del Periodismo Bonaerense

Tienda de antigüedades @tiempo_pasado.capilla

Puente Las Cuatro Bocas

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Cómo llegar a Capilla del Señor desde CABA

Capilla del Señor está a unos 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es una escapada ideal para ir en el día o pasar el fin de semana.

En auto

El viaje dura aproximadamente 1 hora a 1 hora y media, según el tránsito.

Tomar Panamericana (Ruta Nacional 9)

Empalmar con Ruta Nacional 8

Luego tomar la Ruta Provincial 39, que lleva directo a Capilla del Señor

En transporte público

También se puede llegar sin auto:

Desde Retiro , tomar el tren Mitre hasta Victoria

Luego combinar con el tren Belgrano Norte (ramal Villa Rosa)

Desde allí, tomar un colectivo hacia Capilla del Señor

Otra opción más directa es tomar un micro desde Retiro, aunque hay menos frecuencias.

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

En tren + colectivo

Tren desde Retiro hasta Villa Rosa

Luego colectivo hasta Capilla del Señor

Es una opción económica, aunque puede llevar más tiempo (entre 2 y 3 horas en total).

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Un lugar ideal para una nueva etapa

Visitar Capilla del Señor es una alternativa cada vez más elegida por jubilados que buscan tranquilidad. Su combinación de historia, naturaleza, servicios y cercanía con la ciudad lo convierten en un destino equilibrado y accesible.

En definitiva, es un lugar donde el tiempo parece ir más lento, perfecto para disfrutar de una vida más simple, conectada con lo esencial y lejos del ritmo frenético urbano.