Escapada económica en Buenos Aires: cómo llegar en colectivo y tren al destino perfecto a pocos minutos de CABA

Se trata de un lugar con muchísimas actividades y paisajes pintorescos a solamente 30 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires.

El destino ideal para una escapada romántica en San Valentín. Foto: Municipio de Tigre.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, existen diferentes formas de viajar a otras localidades que contrastan completamente con el atareado ritmo de la ciudad y que son ideales para hacer turismo de cercanía, conectado con la naturaleza y la paz. Sin necesidad de recorrer miles de kilómetros ni gastar mucho dinero, hay un destino al que se puede llegar en colectivo de forma fácil y rápida.

Uno de los destinos preferidos de los porteños para hacer turismo y escapadas de fin de semana es Tigre. Ubicada a 30 kilómetros de CABA, esta ciudad tiene una proximidad con el Delta del Paraná que le permite todo tipo de paseos: desde paseos en barco hasta tardes de plaza y mate.

Museo de Arte Tigre. Foto: Instagram @museoartetigre

Esta zona es bien conocida por su extensa red de ríos, arroyos e islas, que muestran un entorno completamente distinto que el de Capital Federal: no hay grandes rascacielos, ni mucho tráfico, ni tampoco un gran centro. Por el contrario, está rodeado de casas bajas, parques interminables y un ambiente muy familiar.

Uno de los fuertes de Tigre son los paseos en lancha, canoa o incluso en catamarán. Se trata de una vuelta pintoresca que, además, tiene acceso de forma gratuita al Puerto de Frutos. En ese establecimiento se pueden hacer muchas actividades pagas, pero también pasear a la vera del Delta contemplando un gran paisaje.

Además, para los amantes del turismo cultural, se encuentra el Museo de Arte de Tigre (MAT), el Museo Naval de la Nación y el Museo de la Reconquista. Por otro lado, las familias con niños pueden disfrutar del Parque de la Costa, con sus grandes montañas rusas y sus espectáculos.

Estación de tren de Tigre

Cómo llegar a Tigre desde CABA en colectivo o tren: guía para una escapada económica

Tigre es uno de los destinos más elegidos por quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y buscan una escapada corta, económica y sin necesidad de auto. En transporte público, hay dos formas de llegar: en colectivo o tren.

Opción 1: Cómo llegar a Tigre en tren desde CABA

La forma más directa y rápida es tomando el Tren Mitre – Ramal Tigre, que conecta la ciudad con el partido de Tigre en menos de una hora. Los trenes salen con una frecuencia de entre 15 a 25 minutos, dependiendo del horario y el día.

Se trata de una opción económica, rápida y directa. La estación final está en pleno centro de Tigre, cerca del Puerto de Frutos, el río y otras atracciones.

El ramal Tigre del tren Mitre.

Opción 2: Cómo llegar a Tigre en colectivo desde CABA

Si preferís el colectivo o no estás cerca de una estación del Tren Mitre, hay varias líneas de colectivo que te llevan desde distintos puntos de la ciudad:

Línea 60 (ramal Tigre): Sale desde Constitución, pasando por el centro porteño, Palermo y Belgrano y llega hasta la estación fluvial de Tigre, muy cerca del Puerto de Frutos y el río. El recorrido dura entre una hora y media o dos, dependiendo del tránsito.