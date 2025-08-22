Cuna de la Fiesta de la Empanada: el pueblo poco conocido que reúne tradición, playa y buena comida

Este pintoresco pueblito bonaerense está situado en el partido de Mar Chiquita, sobre la costa del Atlántico. Se caracteriza por su entorno natural, propuesta gastronómica y tranquilidad. Conocélo.

Santa Elena. Foto: Prensa Mar Chiquita.

Las familias aprovechan los últimos días de las vacaciones de invierno para hacer pequeñas escapadas dentro de Buenos Aires. En este marco, existe un encantador pueblo sobre la ribera del río que ofrece vistas únicas y se destaca también por su gastronomía.

¿De cuál se trata? Santa Elena, un pintoresco pueblito bonaerense situado en el partido de Mar Chiquita, sobre la costa del Atlántico. Se caracteriza por su entorno natural, propuesta gastronómica y tranquilidad; tres puntos claves para visitarlo.

Mar Chiquita. Foto: Prensa Mar Chiquita.

Se encuentra a unos 450 kilómetros de CABA y se accede por la Autovía 2, combinando después con rutas provinciales que bordean la costa. Su ubicación permite recorrer otros destinos turísticos cercanos como: la clásica Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Además de sus hermosos paisajes costeros, Santa Elena resalta por la laguna de Mar Chiquita, la proximidad con el mar, las dunas y los bosques, que le otorgan una identidad natural única para descansar en familia.

Santa Elena se encuentra a unos 450 kilómetros de CABA. Foto: Prensa Mar Chiquita.

Las actividades en Santa Elena combinan contacto con la naturaleza y ocio. Se puede practicar pesca deportiva, recorrer senderos costeros, avistaje de aves, cabalgatas o simplemente relajarse frente al mar.

Como mencionamos anteriormente, otro de sus puntos fuertes es la gastronomía. El pueblo ofrece platos de mar, pescados y mariscos frescos, además de las tradicionales parrillas y los restaurantes familiares.

Santa Elena, cuna de la Fiesta de la Empanada

La Fiesta de la Empanada es el evento más popular. En cada edición reúne a cocineros, vecinos y visitantes en torno a este clásico de la cocina argentina, con concursos, degustaciones y espectáculos para celebrar su identidad culinaria.

En Santa Elena se celebra la Fiesta de la Empanada. Foto: Prensa Mar Chiquita.

De esta manera, elegir Santa Elena es apostar por un destino auténtico, que ofrece la combinación perfecta de tradición, playa y buena comida sin moverse de la provincia de Buenos Aires.