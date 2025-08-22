Vacaciones en Chile: el top 3 de lugares para conocer y disfrutar de la hermosa costa del Pacífico

La diversidad de paisajes del país trasandino atrae a miles de turistas por año y sus principales destinos se destacan por ser inigualables entre sí.

Santiago de Chile Foto: Unsplash

Con ciudades patrimoniales, costas donde se pone el sol por la tarde y paisajes desérticos, Chile tiene una gran variedad de lugares para recorrer que asombran siempre a los turistas. Ubicado entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, este país ofrece experiencias únicas y para todos los gustos.

La gran diversidad geográfica de Chile atrae a miles y miles de turistas durante todo el año, ya que tiene zonas con un sorprendente ecosistema como el Desierto de Atacama, las coloridas calles y costas de Valparaíso y la capital histórica de Santiago.

Santiago de Chile Foto: Unsplash

Estos son tan solo algunos destinos que pueden ser elegidos por los turistas de todo el mundo para pasar unas vacaciones soñadas, conociendo otra cultura y nuevos paisajes naturales.

Tres lugares imperdibles de Chile para conocer

Santiago de Chile

La capital chilena tiene un gran patrimonio histórico con una modernidad que se expresa en su imponente arquitectura y propuesta turística. Lugares como la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana y el Palacio de La Moneda le dan a la ciudad una dinámica única llena de historia y arte que es apreciada por los viajeros de todo el mundo.

Además, Santiago tiene grandes paseos como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural La Moneda. Además, cuenta con dos cerros en plena ciudad le dan un marco ideal para disfrutar tanto de la vorágine urbana como de espacios verdes ideales para caminar y relajarse.

Para quienes prefieren hacer turismo de compras, el Mall Parque Arauco es el destino favorito, en dónde se puede pasear por sus pisos y comprar cualquier tipo de productos en el lujoso barrio de Las Condes.

Desierto de Atacama

Se trata de uno de los lugares más áridos del mundo y se extiende por el norte chileno, ofreciendo un espectáculo natural incomparable. Sus paisajes incluyen dunas, salares y géiseres que crean un escenario casi extraterrestre, destacándose el Valle de la Luna con sus formaciones rocosas únicas.

Desierto de Atacama Foto: Turismo de Chile

Este lugar atrae a los amantes de la astronomía, gracias a sus cielos despejados y el imponente observatorio reconocido a nivel internacional. El contraste entre el paisaje desértico y los oasis donde florece la vida silvestre complementa la experiencia de los turistas que pretenden disfrutar de las aguas termales y el senderismo por el Parque Nacional Llanos de Challe.

Valparaíso

Se trata de la llamada “Joya del Pacífico”, que sorprende con su singular geografía de colinas empinadas y calles irregulares. Su centro histórico fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y enamora a los turistas por sus casitas multicolores y murales callejeros que transforman la ciudad en un gran museo al aire libre.

Valparaíso Foto: Gobierno de Chile

Además, a pocos kilómetros de Valparaíso, se encuentra la Laguna Verde, un lugar paradisíaco para aquellos turistas que buscan relajarse en un clima de paz, rodeados de árboles y aroma a bosque. El trayecto es muy disfrutable, ya que cuenta con bellas visuales que no escapan al ojo de las cámaras.