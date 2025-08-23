Una parada deliciosa en Buenos Aires: la ciudad donde se hace la fiesta del omelette gigante

Una localidad ubicada a 200 kilómetros de Monte Hermoso reúne una gastronomía espectacular con paisajes increíbles y cultura francesa.

Pigüé, una ciudad imperdible Foto: NA

A tan solo 550 kilómetros de Capital Federal, se encuentra una pequeña comunidad de 15 mil habitantes, llamada Pigüé. Se trata de un destino ideal para quienes buscan una experiencia que combina tradición, naturaleza y gastronomía en Buenos Aires.

Esta pintoresca localidad, que fue fundada por inmigrantes franceses en 1884 y actualmente conserva sus costumbres, invita a sumergirse en su historia, cultura y paisajes naturales. Pero eso no es todo: también es hogar de la fiesta del omelette gigante.

Se trata de un destino ideal para quienes buscan una experiencia que combina tradición, naturaleza y gastronomía Foto: NA

Pigüé es famoso por su influencia francesa que se refleja en sus exquisitos platos. Por eso, recorrer sus lugares de comida y probar el aligot, un puré de papas con queso típico de la región de Auvernia, y delicias como croissants y quesos artesanales no pueden faltar en la visita a la localidad.

Igualmente, cabe destacar que diciembre es el mes ideal para visitar la ciudad, ya que es en los últimos días del año cuando Pigüé se viste de fiesta. El cuatro de diciembre es el aniversario de la fundación, por lo que en esa fecha se disfruta de la celebración que reúne a la comunidad para preparar un gigante omelette con más de 15.000 huevos. El evento simboliza la hermandad y las raíces francesas de la localidad.

Fiesta del omelette gigante Foto: Redes sociales

La gran cantidad de atractivos de Pigüé

Pigüé es la ciudad cabecera del partido de Saavedra. El empedrado de sus calles es una de las características clásicas de la ciudad que le dan identidad y la hace única. También cabe destacar que ofrece amplios espacios verdes ideales para pasar las tardes de verano bajo la sombra de sus frondosos árboles, donde también se puede caminar, correr y disfrutar de su tranquilidad.

Otras actividades a realizar en Pigüé

Parque Municipal Fortunato Chiappara : este espacio verde ofrece senderos para caminar o andar en bicicleta, áreas de picnic y una vista privilegiada de las sierras. Es el lugar perfecto para relajarte y conectar con la naturaleza.

Museo y Archivo de Pigüé : conocer la historia de la ciudad a través de documentos, fotografías y objetos que relatan la vida de los primeros colonos es un clásico al visitar el museo. Es una parada imperdible para los amantes de la historia.

Paseos por las sierras: a pocos kilómetros de Pigüé los paisajes serranos son ideales para hacer actividades al aire libre, como senderismo, avistamiento de aves y fotografía.

Pigüé, ciudad a la que es posible acceder a través de la Ruta Nacional 33, también cuenta con servicios de ómnibus regulares desde las principales ciudades de la región. Además, la ciudad ofrece diversas opciones de alojamiento, desde hoteles boutique hasta cabañas rurales para descansar de la estadía y disfrutar cada día la tradición francesa que se mezcla con el espíritu argentino y los paisajes serranos.