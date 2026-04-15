Laguna La Brava; Balcarce; Buenos Aires. Foto: Wikipedia

La provincia de Buenos Aires se prepara para una semana con fuerte movimiento turístico, marcada por festivales gastronómicos, ferias culturales y competencias deportivas en distintos puntos del territorio. Entre el jueves 16 y el jueves 23 de abril, la agenda combina clásicos convocantes y propuestas en crecimiento.

Festivales gastronómicos que lideran la agenda

Entre los eventos más esperados aparecen el Festival de la Cerveza Capital en La Plata y el Salón del Alfajor en Escobar, dos iniciativas que año tras año atraen miles de visitantes. A esas citas se suman ferias temáticas, actividades al aire libre y celebraciones locales en ciudades del interior.

En San Miguel del Monte, el sábado 19 tendrá lugar la cuarta edición de la Fiesta de la Comida al Disco, a orillas de la laguna. Más de 50 puestos ofrecerán cocina en vivo con carnes, guisos, empanadas y alternativas veganas, acompañados por espectáculos y un paseo de emprendedores.

Escobar concentrará dos propuestas de alto impacto turístico. Del viernes 17 al domingo 19 se realizará el Salón del Alfajor en el Predio Nacional de la Flor, con más de 100 expositores, clases abiertas y el tradicional corte de un alfajor gigante. El domingo 19, el Paseo Mendoza será sede de la quinta Peatonal Japonesa, con gastronomía típica, desfiles y shows musicales.

En La Plata, el Festival de la Cerveza Capital se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 en el Camping Municipal. El encuentro reunirá más de 200 variedades de cerveza artesanal, food trucks y propuestas musicales, en uno de los eventos más convocantes del calendario platense.

Se celebrará en la ciudad de La Plata Foto: fiestascervecerasplatenses

Eventos deportivos y actividades al aire libre en el interior

La agenda también incluye actividades deportivas y recreativas en distintos distritos. En Saladillo se llevará adelante la Clásica Retro, con exposición de autos y motos, feria temática y espectáculos. Chacabuco ofrecerá una caminata guiada hacia una pulpería rural, mientras que en San Vicente se correrá la prueba atlética 8K Siete Kronos.

Otras competencias se reparten por el interior bonaerense, con un campeonato de cross country en Tandil, un torneo de ciclismo en Olavarría, un concurso de pesca en Villa Gesell y propuestas de cicloturismo en Puan.

El calendario suma además encuentros de autos clásicos en Lobería, ferias locales en Tres Arroyos y Balcarce, y la realización de Expo Balcarce, que combinará actividades agroindustriales, remates y espectáculos abiertos al público.

El enoturismo bonaerense sigue sumando propuestas

Botella de vino. Foto Unsplash

En paralelo, el enoturismo continúa consolidándose como una alternativa en crecimiento. Durante la semana habrá visitas guiadas y degustaciones de vino en bodegas como Cordón Blanco, en Tandil, y en Saldungaray, partido de Tornquist, junto con experiencias gastronómicas en viñedos de Luján y Brandsen.

La mayoría de las actividades cuentan con entrada gratuita o valores accesibles y son organizadas por municipios, instituciones locales y productores regionales. Para conocer horarios y detalles, se recomienda consultar los canales oficiales de turismo de cada distrito.

Enoturismo en Buenos Aires: una actividad en pleno crecimiento

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la provincia registra actualmente 64 viñedos y 10 bodegas inscriptas, de las cuales siete elaboraron vino en la última campaña, con una superficie implantada de 182,8 hectáreas. Aunque el volumen sigue siendo reducido a escala nacional, el avance en la última década es significativo.

Costa & Pampa, Chapadmalal. Foto: Instagram @experienciatrapiche

De acuerdo con el mismo organismo, entre 2015 y 2024 la superficie de vid en territorio bonaerense aumentó casi un 50%, en contraste con una caída del 10,5% a nivel país en ese mismo período. Este crecimiento está directamente asociado a proyectos boutique y de pequeña escala que combinan producción vitivinícola con experiencias turísticas, visitas guiadas y propuestas gastronómicas, especialmente en zonas como Tandil, Tornquist, Luján y Chapadmalal.

La cercanía con los grandes centros urbanos del AMBA aparece como uno de los principales factores de impulso para este tipo de escapadas de corto alcance.