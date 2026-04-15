Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Con la llegada del otoño, los fines de semana se vuelven el momento perfecto para una escapada: días frescos, sol suave y paisajes que invitan a bajar el ritmo. En la provincia de Buenos Aires, los pueblos rurales se convierten en grandes protagonistas, combinando tranquilidad, tradición y una gastronomía donde el asado manda.

En ese contexto, la inteligencia artificial —a través de ChatGPT— elaboró una selección con cinco destinos ideales para una escapada de fin de semana.

5 pueblos para visitar un fin de semana largo

1- San Antonio de Areco

Considerado el corazón de la tradición gaucha, es un viaje directo a las raíces argentinas. Sus estancias invitan a vivir el campo de cerca, mientras que su casco histórico, con calles empedradas y construcciones coloniales, ofrece un paseo lleno de historia. Ideal para disfrutar de una buena parrillada en un entorno bien criollo.

San Antonio de Areco. Foto: Canal26.com

2- Chascomús

Un clásico para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado. Su laguna es el gran atractivo: perfecta para kayak, pesca o simplemente descansar junto al agua. A esto se suma un pintoresco centro histórico y propuestas como el tren turístico, que le dan un plus a la experiencia.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

3- Mercedes

Una ciudad que mezcla tradición y vida urbana. Entre sus imperdibles está la emblemática pulpería local, símbolo de la cultura bonaerense, y una agenda marcada por el automovilismo. Además, su oferta gastronómica es variada y muy valorada por quienes la visitan.

Estación de Mercedes Foto: Facebook / Nicolas Lennard

4- San Pedro

A orillas del río Paraná, combina naturaleza y sabores. Reconocido por su producción de frutas, especialmente cítricos y duraznos, es ideal para recorrer mercados regionales, disfrutar del paisaje ribereño y hacer actividades al aire libre. Un destino tranquilo con mucho encanto.

San Pedro, una bonita localidad bonaerense. Foto: Turismo Entre Ríos

5- Tandil

Para los que prefieren un perfil más activo, Tandil ofrece sierras, senderos y vistas panorámicas. El Parque Independencia y la icónica Piedra Movediza (hoy replicada) son paradas obligadas. Además, es famoso por sus quesos y embutidos, perfectos para completar la escapada con sabores locales.

Tandil

Cinco destinos, cinco formas distintas de vivir la temporada de otoño-invierno 2026. Todos con algo en común: aire libre, buena comida y la pausa justa para recargar energías antes de volver a la rutina.