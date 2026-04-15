Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

En plena Costa Atlántica bonaerense hay un lugar que se diferencia por completo del plan de playa. Se trata de visitar Termas Marinas Park, en San Clemente del Tuyú, un complejo único en el país que combina aguas termales naturales con la cercanía del mar. Esta propuesta poco habitual lo convierte en un plan ideal para quienes buscan relajarse, aprovechar propiedades terapéuticas y vivir una experiencia distinta sin necesidad de viajar demasiado lejos.

Lejos de la lógica de los destinos que solo funcionan en verano, este espacio se disfruta durante todo el año. Incluso en los meses más fríos, sus piscinas termales se vuelven el principal atractivo para quienes quieren descansar y desconectarse.

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

Además, el parque ofrece un beneficio extra para los visitantes: quienes compran su entrada de manera online pueden acceder a un descuento del 20%, una opción ideal para planificar la visita y ahorrar.

Aguas termales naturales extraídas a más de 1000 metros de profundidad

Las piscinas de Termas Marinas Park se alimentan de agua termal que emerge desde napas profundas, ricas en minerales como calcio, sodio y bicarbonato. La temperatura del agua puede alcanzar los 43 °C, lo que la convierte en una opción perfecta para relajar el cuerpo y aliviar dolencias físicas.

Estas aguas son reconocidas por sus propiedades terapéuticas, utilizadas tanto para el bienestar general como para tratamientos complementarios vinculados a enfermedades reumáticas, contracturas musculares y problemas articulares.

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

Cuáles son los precios de las entradas de Termas Marinas Park

Entrada general para Termas Marinas Park:

Mayores (a partir de 11 años cumplidos) : en boletería presencial $37.900; online con descuento $30.320

Menores (entre 3 y 10 años): en boletería presencial $31.900; online con descuento $25.520

Niños (menores de 3 años acompañados de un mayor) : gratis

Estacionamiento (estadía): en boletería presencial $7.000; online con descuento $5.600

Además, el predio ofrece promociones en pasaportes de hasta 10 días que se pueden consultar en la página web oficial.

Termas Marinas Park. Foto: termasmarinas.com.ar

Un complejo termal con vista al océano Atlántico

Uno de los aspectos más destacados de Termas Marinas Park es su ubicación privilegiada. El complejo cuenta con piscinas al aire libre desde las cuales se puede observar el océano, algo inusual dentro del turismo termal argentino.

Durante los meses fríos, la experiencia de ingresar al agua caliente mientras la temperatura exterior desciende se convierte en uno de los mayores atractivos. En verano, en cambio, las termas se combinan con playa, caminatas costeras y actividades recreativas.

Termas Marinas Park.

Dónde queda Termas Marinas Park y cómo llegar

El complejo está ubicado en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en auto por la Ruta 11 o en transporte público, lo que lo transforma en una opción ideal para una escapada de fin de semana o unas mini vacaciones.

Esta accesibilidad es uno de los motivos por los cuales el lugar ganó tanta popularidad entre quienes buscan descanso sin gastar de más.