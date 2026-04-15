Confirman fechas y artistas que tocarán en la Fiesta Nacional del Surubí: estará La Joaqui, Kapanga y El Polaco
La 49ª edición de una de las fiestas más emblemáticas de nuestro país se realizará del 27 de abril al 3 de mayo. El evento contará con más de 1.000 lanchas en competencia y shows en vivo.
La 49° edición de la Fiesta Nacional del Surubí, que se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo, promete una gran evento con actividades deportivas, culturales y musicales.
Grilla completa de la Fiesta Nacional del Surubí 2026: fechas y artistas que tocarán en vivo
La organización presentó las opciones musicales para todo tipo de público, desde los amantes del chamamé hasta los jóvenes que optan por una opción más urbana o de rock nacional.
Miércoles 29 de abril: con hits inolvidables, la apertura estará a cargo de La Mosca.
Jueves 30 de abril: para los amantes del chamamé, se presentarán la Peña de Pescadores y artistas como Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé.
Viernes 1 de mayo: se llevará a cabo la elección de la Reina Nacional del Surubí y el show de La Joaqui, para el público joven.
Sábado 2 de mayo: recitales de Kapanga y Coti Sorokin
Domingo 3 de mayo: cierre a pura cumbia con El Polaco
Dónde se realiza la Fiesta Nacional del Surubí
La tradicional Fiesta Nacional del Surubí se lleva a cabo en la localidad correntina de Goya.
El evento evento tendrá como epicentro el predio Costa Surubí, donde tendrá lugar la tradicional largada de más de 1.000 lanchas, concursos de pesca, peñas y espectáculos en vivo.
Entradas para la Fiesta Nacional del Surubí: dónde conseguirlas y valores
Miércoles 29/4: $6.000
Jueves 30/4: $8.000
Viernes 1/5: $12.000
Sábado 2/5: $12.000
Domingo 3/5: $8.000
Además, se lanzó un combo abono por los 5 días a $30.000, pensado para quienes quieran disfrutar de toda la fiesta.