Confirman fechas y artistas que tocarán en la Fiesta Nacional del Surubí:

Fiesta Nacional del Surubi. Foto: Prensa Goya

La 49° edición de la Fiesta Nacional del Surubí, que se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo, promete una gran evento con actividades deportivas, culturales y musicales.

Grilla completa de la Fiesta Nacional del Surubí 2026: fechas y artistas que tocarán en vivo

La organización presentó las opciones musicales para todo tipo de público, desde los amantes del chamamé hasta los jóvenes que optan por una opción más urbana o de rock nacional.

Miércoles 29 de abril: con hits inolvidables, la apertura estará a cargo de La Mosca.

La Mosca

Jueves 30 de abril: para los amantes del chamamé, se presentarán la Peña de Pescadores y artistas como Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé.

Viernes 1 de mayo: se llevará a cabo la elección de la Reina Nacional del Surubí y el show de La Joaqui, para el público joven.

La artista dirá presente en el festival Foto: GCBA

Sábado 2 de mayo: recitales de Kapanga y Coti Sorokin

Domingo 3 de mayo: cierre a pura cumbia con El Polaco

El Polaco - Foto

Dónde se realiza la Fiesta Nacional del Surubí

La tradicional Fiesta Nacional del Surubí se lleva a cabo en la localidad correntina de Goya.

El evento evento tendrá como epicentro el predio Costa Surubí, donde tendrá lugar la tradicional largada de más de 1.000 lanchas, concursos de pesca, peñas y espectáculos en vivo.

Entradas para la Fiesta Nacional del Surubí: dónde conseguirlas y valores

Miércoles 29/4: $6.000

Jueves 30/4: $8.000

Viernes 1/5: $12.000

Sábado 2/5: $12.000

Domingo 3/5: $8.000

Además, se lanzó un combo abono por los 5 días a $30.000, pensado para quienes quieran disfrutar de toda la fiesta.