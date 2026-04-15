Bodegón El Capricho. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En pleno corazón de Boedo se esconde un bodegón que logró atravesar el paso del tiempo sin perder su característica esencia. Se trata de El Capricho, un restaurante que logró consolidarse como una parada obligatoria donde la tradición sigue intacta: mesas llenas, platos generosos y ese clima familiar que invita a quedarse más de la cuenta.

El Capricho, bodegón. Foto: Instagram/elcapricho.resto

Qué se puede comer en El Capricho

Reconocido por sus porciones abundantes y su carta amplia, este clásico del barrio ofrece opciones para todos los gustos. Si bien la gran protagonista es la milanesa —en versiones que van desde las más tradicionales hasta combinaciones más elaboradas—, el menú no se queda atrás. Las pastas caseras, las pizzas bien cargadas, la tortilla rellena y otras especialidades típicas de bodegón completan una propuesta pensada para compartir.

Además, no faltan los postres clásicos que coronan cualquier comida: flan con dulce de leche, budín de pan o helado, ideales para cerrar una cena contundente. Cada plato refleja esa cocina porteña de siempre, donde lo importante es comer bien y sin vueltas.

El Capricho, bodegón. Foto: Instagram/elcapricho.resto

El ambiente es otro de sus grandes atractivos. Con una estética simple pero acogedora, El Capricho mantiene ese espíritu cálido que caracteriza a los bodegones de barrio. Es un lugar perfecto tanto para una salida con amigos, una cena en pareja o un encuentro familiar. A eso se suma una atención cercana y descontracturada, típica de estos espacios donde el trato es casi como en casa.

En definitiva, más que un restaurante, El Capricho es un punto de encuentro que sigue escribiendo su historia en Boedo, fiel a la tradición y al buen comer.

El Capricho, bodegón. Foto: Instagram/elcapricho.resto

Cómo llegar a El Capricho

Para llegar a El Carpincho, que está ubicado en Av. Mosconi 2862, pleno corazón de Boedo, se pueden tomar las siguientes líneas de colectivo: 87, 110A, 107A, 107B, 21B, 21C, 28H y 28I.

Cabe recordar que el bodegón abre de martes a domingo de 12 a 16 h y de 20 a 24 h.