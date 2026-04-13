Termas con descuentos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Encontrar un destino económico, tranquilo y pensado para el descanso no siempre es fácil. Sin embargo, en el litoral argentino existe una propuesta que se convirtió en una verdadera joya para los adultos mayores: las Termas de Colón, en Entre Ríos, un complejo termal que ofrece 60% de descuento para jubilados, en un entorno natural único frente al río Uruguay.

Esta promoción transforma a las termas en una de las escapadas más convenientes del país, especialmente para quienes buscan bienestar, accesibilidad y precios cuidados sin resignar calidad.

Cuáles son las termas con descuento para jubilados

El beneficio se aplica en Termas de Colón, uno de los complejos termales más importantes del Litoral. Está ubicado en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, y se destaca por su infraestructura adaptada, amplios espacios verdes y un circuito termal de primer nivel.

El predio cuenta con 13 piscinas de aguas mesotermales, cuyas temperaturas oscilan entre 32 °C y 40 °C, ideales para aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y promover la relajación general. Las piletas son cubiertas, semicubiertas y al aire libre, lo que permite disfrutarlas durante todo el año.

Termas de Colón. Foto: termascolon.gov.ar

Precios actualizados: cuánto cuesta entrar a las termas

Gracias al descuento del 60%, los jubilados acceden al complejo a un precio muy inferior al del público general. Los valores vigentes hasta junio de 2026 son los siguientes:

Jubilados: $8.000

Entrada general (mayores de 10 años): $20.000

Menores de 3 a 10 años: $5.700

Personas con discapacidad (con CUD): sin cargo

Para obtener el descuento, solo es necesario presentar DNI y comprobante de haberes o credencial jubilatoria en el ingreso.

El complejo acepta pagos en efectivo, tarjetas de débito, crédito en un pago y QR con Mercado Pago.

Termas de Colón, Entre Ríos. Foto: termascolon

Qué actividades se pueden hacer en las Termas de Colón

Además de disfrutar de las piscinas termales, el lugar ofrece múltiples opciones pensadas para una estadía placentera:

Hidromasajes

Sesiones de aquagym y elongación

Spa y áreas de relax

Canchas de tejo

Sectores de descanso con vista al río Uruguay

También hay guardavidas, servicio de enfermería y refugios completamente vidriados que permiten usar las piletas incluso en días fríos o ventosos.

Cómo llegar a las Termas de Colón

Las Termas de Colón se encuentran a 320–350 km de la Ciudad de Buenos Aires, lo que las convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Desde Buenos Aires: Ruta Nacional 14 hasta el empalme con la Ruta 135.

Desde Rosario: Aproximadamente 290 km por la Ruta Nacional 174.

Desde Mendoza:Ruta Nacional 7 hasta Buenos Aires y luego Ruta Nacional 14 hacia el norte.

Además, existen servicios de micros directos diarios desde distintas provincias, con tarifas variables según el origen.

Cuál es la mejor época para visitar las termas

Si bien el complejo abre todos los días del año, los meses de otoño e invierno son los más recomendados para los adultos mayores. Durante esta temporada, las aguas calientes se disfrutan aún más y hay menor afluencia de visitantes, lo que garantiza tranquilidad y descanso pleno.

Por qué esta escapada es una de las más elegidas por jubilados

La combinación de descuento real, infraestructura accesible, beneficios para la salud y un entorno natural relajante posiciona a las Termas de Colón como una de las mejores alternativas de turismo para jubilados en Argentina en 2026.