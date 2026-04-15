Termas desconocidas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando el invierno se instala y las temperaturas bajan, el cuerpo empieza a pedir descanso, calor y desconexión. Mientras destinos termales tradicionales como Río Hondo o Cacheuta se llenan de turistas, existe un rincón casi desconocido en Argentina que combina aguas termales naturales, paisajes silenciosos y una experiencia lejos del turismo masivo. Está en el norte de Córdoba y se convirtió en una de las escapadas invernales más valoradas por quienes buscan relax real.

Un destino termal escondido entre naturaleza y calma

A pocos kilómetros de Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, se encuentra Termas de El Quicho, un pequeño complejo termal que rompe con todos los clichés. No hay multitudes, filas eternas ni ruidos urbanos. Solo piletones al aire libre, vapor elevándose en plena mañana helada y un entorno natural que invita a bajar varios cambios.

Las aguas emergen desde el subsuelo con temperaturas que rondan los 38 a 40 grados, lo que las vuelve ideales para disfrutar incluso durante las jornadas más frías del año. Sumergirse mientras el aire es fresco genera un contraste térmico que no solo es placentero, sino altamente beneficioso para el cuerpo.

Las termas de El Quicho, un tesoro escondido a 20 kilómetros de Serrezuela, Córdoba. Foto: Aguas Termales Argentinas

Aguas con propiedades terapéuticas reales

Uno de los grandes diferenciales de estas termas es la composición mineral del agua. Rica en cloruros, sulfatos y otros minerales, es conocida por sus efectos positivos en la piel, los músculos y el sistema nervioso.

Muchas personas visitan el lugar buscando aliviar dolencias articulares, contracturas, estrés acumulado o simplemente para regalarse una pausa reparadora en medio de la rutina.

A diferencia de parques acuáticos climatizados, acá la experiencia es auténtica: agua termal natural, sin artificios, rodeada de paisaje serrano y cielo abierto.

Por qué Termas de El Quicho es ideal para una escapada de invierno

El invierno transforma completamente la experiencia termal. El vapor que se eleva del agua, el silencio del entorno y la baja afluencia de visitantes convierten a este lugar en un refugio perfecto para:

Escapadas de fin de semana

Viajes en pareja

Descansos conscientes y antiestrés

Turismo de bienestar sin gastar de más

Además, al no ser un destino masivo, los precios suelen ser más accesibles que en complejos muy conocidos, lo que suma puntos para quienes buscan relax sin romper el presupuesto.

Las termas de El Quicho, un tesoro escondido a 20 kilómetros de Serrezuela, Córdoba. Foto: Aguas Termales Argentinas

Qué más hacer en la zona

La ubicación estratégica permite combinar el descanso termal con otras propuestas turísticas del norte cordobés. Muy cerca se pueden visitar:

Las Salinas Grandes , uno de los paisajes más impactantes del país

Pequeños pueblos con identidad rural

Circuitos ideales para fotografía, caminatas suaves y turismo tranquilo

Esto convierte a la escapada en una experiencia completa, donde el bienestar y la naturaleza van de la mano.

Consejos clave para aprovechar la visita

Antes de viajar, es recomendable tener en cuenta algunos tips prácticos:

Llevar ropa de abrigo para después del baño termal

Ojotas o sandalias antideslizantes

Hidratación constante

No permanecer largos períodos en el agua caliente sin pausas

El objetivo es disfrutar sin apuros y permitir que el cuerpo se adapte al calor de forma progresiva.

Un tesoro termal que todavía pocos conocen

En tiempos donde viajar también significa desconectar del ruido, este destino se posiciona como una de las mejores escapadas de invierno en Argentina. Natural, silencioso y auténtico, demuestra que no hace falta ir lejos ni seguir las rutas de siempre para encontrar bienestar.

Si estás buscando calor, calma y una experiencia distinta, este rincón termal del norte de Córdoba merece un lugar destacado en tu próxima escapada.